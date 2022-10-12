Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua
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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредит&Депозит
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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.
Про це йдеться в оперативних даних Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
Кредитний портфель банків за вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення — скоротився на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств — скоротився на 1,3% до 810 млрд гривень.
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Довідка Finance.ua:

  • українські банки ставлять на паузу державне кредитування за пільговими програмами — «5−7−9%» для бізнесу та «Доступна іпотека 7%» для населення. Чому гальмується пільгове кредитування і які банки все ще видаватимуть такі кредити — читайте тут;
  • великі російські банки почали підвищувати ставки за кредитами для населення після ухвалення держдумою рф законів про кредитні канікули для мобілізованих та списання кредитів загиблих під час загарбницької війни в Україні.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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