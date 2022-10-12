Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит Вчора 11:01 — Кредит&Депозит

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.

Про це йдеться в оперативних даних Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків за вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення — скоротився на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств — скоротився на 1,3% до 810 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

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