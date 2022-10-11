Банки зупиняють кредитування за «5-7-9%», але не всі — Finance.ua

Банки зупиняють кредитування за «5-7-9%», але не всі Вчора 14:34 — Кредит&Депозит

Українські банки ставлять на паузу державне кредитування за пільговими програмами — «5−7−9%» для бізнесу та «Доступна іпотека 7%» для населення.

Чому гальмується пільгове кредитування, яке з боку держави курує Фонд розвитку підприємництва (ФРП)?

Про призупинення кредитування за держпрограмою «5−7−9%» для компаній «Мінфіну» повідомили декілька банків — переважно, середніх та малих. Усі послалися на відсоткову заборгованість з боку держави, яка гарантувала виплату частини відсоткової ставки замість позичальників, але тепер не виконує своїх зобов’язань своєчасно. Сформувалися борги.

Банкіри оцінюють ситуацію по-різному: комусь Фонд розвитку підприємництва заборгував за декілька місяців, а комусь — більше.

«Борг ФРП постійно тримається на рівні 4 — 5-місячної заборгованості, отримання коштів є дуже неритмічним і не дає можливості банку планувати ці кошти (а плата за депозитами клієнтам здійснюється щомісяця, тобто використовуються інші джерела, що наражають банки на додаткові ризики). Звісно, за такої нестабільності отримання відсотків видача кредитів за програмою була нами припинена», — розповіла «Мінфіну» заступник голови правління Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська.

Інші банки також скаржаться на неплатежі з боку держави, тому намагаються не видавати нові кредити за «5−7−9%».

«Компенсація відсотків за програмою „5−7−9“ має затримки в декілька місяців, і причини цього зрозумілі. Разом із тим, банки зобов’язані самостійно фінансувати цей борг, що впливає на операційний прибуток», — прокоментував ситуацію «Мінфіну» голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

У Фонді розвитку підприємництва не заперечують наявність проблеми та пояснюють її «дефіцитом бюджетних коштів, викликаним запровадженням воєнного стану».

«Станом на сьогодні ФРП має заборгованість з виплати компенсації відсотків за липень та серпень 2022 року», — визнав у коментарі «Мінфіну» виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Поточну суму держборгу за «5−7−9%» він не уточнив, але повідомив суму, виділену з початку 2022 року на компенсацію відсотків за цією програмою — 3,8 млрд грн.

Втім, затримки з платежами не зупинили пільгове кредитування бізнесу повністю. Ряд банків продовжують видавати нові позики — насамперед, великі структури та держбанки. Вони можуть дозволити собі працювати в режимі неплатежів.

"Наш банк наразі проводить повноцінне кредитування бізнесу, хоч і більш виважено, порівнюючи з довоєнним періодом, із урахуванням об’єктивно необхідних змін щодо оцінки груп ризиків клієнтів, ризиковості галузей економіки та ризиковості кредитування в тих чи інших регіонах країни.

Поки що клієнтам доступні такі кредитні продукти, за якими можлива компенсація за програмою «5−7−9%»: відновлювана кредитна лінія, кредит на купівлю основних засобів, проєкт «Кредити українському бізнесу» із заставою та агросезон«, — повідомив «Мінфіну» член правління Приватбанку Євген Заіграєв.

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