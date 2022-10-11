Після мобілізації росбанки підвищили ставки за кредитами — Finance.ua
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Після мобілізації росбанки підвищили ставки за кредитами

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Після мобілізації росбанки підвищили ставки за кредитами
Після мобілізації росбанки підвищили ставки за кредитами
Великі російські банки почали підвищувати ставки за кредитами для населення після ухвалення держдумою рф законів про кредитні канікули для мобілізованих та списання кредитів загиблих під час загарбницької війни в Україні.
Про це свідчать дані фінансової платформи Фінпослуги московської біржі, пише російський Forbes.
Так, за тиждень з 29 вересня по 6 жовтня середні ставки за споживчими кредитами у двадцятки найбільших російських банків зросли на 1,29 відсоткового пункта (в.п.) — до 19,29% річних.
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Середня ставка за незабезпеченими кредитами на будь-які цілі зросла на 1,67 в. п. (до 20,45%), за кредитами, що видаються під заставу автомобіля чи нерухомості, — на 0,46 в. п. (до 16,72%).
Зокрема, минулого тижня верхня межа повної вартості кредиту в Альфа-банку зросла до 37,375% (була 27,861%), у Совкомбанку — до 34,9% (була 31,5%), у Газпромбанку — до 18,293% (була 17,099%).
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При цьому із початку вересня середня ставка за споживчими кредитами у топ-20 російських банків практично не змінювалася і становила близько 18%.
Водночас у пресслужбах більшості банків офіційно підвищення ставок заперечують або ж запевняють, що підвищили ставки лише для деяких категорій клієнтів.
Крім того, за даними аналітиків, з 1 по 8 жовтня одразу сім банків з топ-20 підвищили ставки за іпотекою на новобудови та готове житло — середньозважена ставка за тиждень збільшилася на 0,41 в. п. — до 10 5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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