Голова Єврокомісії анонсувала нові санкції проти росії — Finance.ua
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Голова Єврокомісії анонсувала нові санкції проти росії

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Голова Єврокомісії анонсувала нові санкції проти росії
Голова Єврокомісії анонсувала нові санкції проти росії
Єврокомісія у новому пакеті санкцій проти росії розробила заходи, що виключають можливості для обходу запроваджених обмежень.
Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила на пресконференції у Таллінні.
«Ми розробили вісім пакетів санкцій і на прикладі кожного вчилися, як закривати „лазівки“ ухилення від них. Ми зараз виходимо з черговим пакетом, який передбачає заходи, як зробити ці ухилення неможливими», — розповіда фон дер Ляйєн.
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Вона наголосила, що всі особи чи спільноти, які будуть причетні до постачання підсанкційних товарів до росії, «будуть включені до нашого списку, і це є дуже значущим фактором стримування, ми не хочемо, щоб треті держави використовувалися як „лазівки“ проти наших санкцій».
Фон дер Ляйєн заявила, що запроваджені Євросоюзом експортні заборони «спричинили дуже сильний вплив на економіку росії».
«Наприклад, уповільнення виробництва високотехнологічної продукції вплинуло на комплекси військової технології, що і є нашою метою. Це стосується і виробництва автомашин, яке практично припинилося», — зауважила голова Єврокомісії.
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Вона також повідомила, що в найближчі два тижні «ми запропонуємо в Комісії, як тримати під контролем ціни на газ і електроенергію. Мета, як і раніше, полягає в тому, щоб позбутися російського шантажу».
Очільниця ЄК заявила про необхідність захистити громадян Європи від ініційованої російським керівництвом енергетичної війни, внаслідок якої зросли ціни на енергоносії.
Вона також наголосила, що «Європейський союз поряд зі Сполученими Штатами з початку війни є найбільшим прихильником України. Наша мета — стабільне фінансування України найближчими місяцями».
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Фон дер Ляйєн висловилася також за встановлення суворого контролю кордонів Євросоюзу.
«Тому Єврокомісія дала вказівку державам-членам посилити прикордонний контроль країн», — повідомила вона.
«Нам також необхідно охороняти критично важливу інфраструктуру. Ми маємо бути готові і до інших випадків на кшталт того, що сталося з „Північним потоком“», — сказала фон дер Ляйєн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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