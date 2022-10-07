Через восьмий пакет санкцій ЄС росія втратить 7 млрд євро – Шмигаль — Finance.ua

Через восьмий пакет санкцій ЄС росія втратить 7 млрд євро – Шмигаль Вчора 16:32 — Світ

Через восьмий пакет санкцій ЄС росія втратить 7 млрд євро – Шмигаль

Втрати російської економіки від восьмого пакета санкцій , який затвердив Європейський Союз, складуть не менше 7 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалено рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти. Заборона на імпорт з рф напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінних каменів, кольорових і дорогоцінних металів і деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро.

Розширення заборон щодо використання криптовалют, що допомагало обходити санкції. Заборона надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг з ІТ та юридичних консультацій", — написав він.

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За його словами, Україна вдячна ЄС за важливий крок солідарності, разом з тим очікує, що санкційний тиск на агресора триватиме.

«Потрібно повне відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT, введення повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС в російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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