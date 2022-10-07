Громадянам ЄС заборонили обіймати керівні посади в держкомпаніях рф — Finance.ua

Громадянам ЄС заборонили обіймати керівні посади в держкомпаніях рф Вчора 12:37 — Фондовий ринок

Громадянам ЄС заборонили обіймати керівні посади в держкомпаніях рф

Євросоюз забороняє своїм громадянам з 22 жовтня обіймати керівні посади у низці російських компаній.

Про це йдеться в опублікованому в четвер черговому пакеті санкцій проти рф.

У ньому зазначено, що з 22 жовтня 2022 року має бути заборонено обіймати будь-які посади в органах управління цих компаній.

Читайте також ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти росії

До списку компаній, на які поширюється це обмеження, включені ОПК «Оборонпром», Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК), «Уралвагонзавод», «роснєфть», «Транснєфть», «Газпром нєфть», «Алмаз-Антей» та інші. При цьому, згідно з документом, передбачається й низка винятків із нового правила.

У списку вказані лише компанії, зареєстровані в рф, тобто, наприклад, на оператора «Північного потоку» Nord Stream AG ці рестрикції наразі не поширюються.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Німеччині запропонували заборонити громадянам ЄС обіймати керівні посади у російських державних компаніях. Таке обмеження хочуть внести до восьмого пакета санкцій проти рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.