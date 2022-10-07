Громадянам ЄС заборонили обіймати керівні посади в держкомпаніях рф — Finance.ua

Громадянам ЄС заборонили обіймати керівні посади в держкомпаніях рф
Євросоюз забороняє своїм громадянам з 22 жовтня обіймати керівні посади у низці російських компаній.
Про це йдеться в опублікованому в четвер черговому пакеті санкцій проти рф.
У ньому зазначено, що з 22 жовтня 2022 року має бути заборонено обіймати будь-які посади в органах управління цих компаній.
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До списку компаній, на які поширюється це обмеження, включені ОПК «Оборонпром», Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК), «Уралвагонзавод», «роснєфть», «Транснєфть», «Газпром нєфть», «Алмаз-Антей» та інші. При цьому, згідно з документом, передбачається й низка винятків із нового правила.
У списку вказані лише компанії, зареєстровані в рф, тобто, наприклад, на оператора «Північного потоку» Nord Stream AG ці рестрикції наразі не поширюються.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Німеччині запропонували заборонити громадянам ЄС обіймати керівні посади у російських державних компаніях. Таке обмеження хочуть внести до восьмого пакета санкцій проти рф.
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