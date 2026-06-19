Поезд Киев — Кишинев будет курсировать ежедневно: когда заработает новый график Сегодня 17:39 — Личные финансы

Билеты уже доступны в приложении, на сайте и в железнодорожных кассах.

С 28 июня поезд «Бессарабия», курсирующий по маршруту Киев — Кишинев, переходит на ежедневный график движения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы», — отметил Кулеба.

График движения

Было изменено время отправления из Кишинева.

С 29 июня поезд отправится в 19:52 вместо 17:42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс отправится новый детский вагон, специально обустроенный для комфортных путешествий семей с детьми.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте и в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Укрзализныця назначает дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты. В Рахов поедут поезда 213/214 и 251/252 Киев-Рахов. Выезд из Киева 17, 19, 21 июня, из Рахова — 18, 20, 22 июня. В Солотвино отправится поезд 203/204 Киев-Солотвино. Отправление из Киева 19, 21 июня, из Солотвино — 20, 22 июня.

Также мы писали , что в «Укрзализныце» начали действовать новые правила возврата билетов. В частности, изменился процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.

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