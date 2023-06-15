Подрыв Каховской ГЭС: программу "єВідновлення" расширят на подтопленные регионы — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: программу "єВідновлення" расширят на подтопленные регионы Сегодня 11:03 — Личные финансы

Подрыв Каховской ГЭС: программу "єВідновлення" расширят на подтопленные регионы

Программу компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье «єВідновлення» расширят и на подтопленные регионы.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате подрыва Каховской ГЭС, в рамках программы «єВідновлення».

Верещук добавила, что правительство приняло соответствующее решение по действию этой программы.

«Программа „єВідновлення“ полностью будет работать для подтопленных регионов. Сейчас ОВА определяют зону подтоплений. К примеру, в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов», — резюмировала вице-премьер.

Справка Finance.ua:

панически ожидая украинского контрнаступления, российские оккупанты в ночь на 6 июня 2023-го прибегли к очередному военному преступлению — взорвали дамбу Каховской ГЭС, которую заминировали еще осенью прошлого года;

сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен;



В Минагро говорят, что проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС. Ведь Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.

Подробнее о самой большой техногенной катастрофе за десятилетия и ее последствиях читайте в статье по ссылке ниже.

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