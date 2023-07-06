Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим стали выплачивать компенсацию — Finance.ua

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Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим стали выплачивать компенсацию

Личные финансы
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Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим стали выплачивать компенсацию
Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим стали выплачивать компенсацию
Жители Херсонской области, пострадавшие от затопления в результате разрушения Каховской дамбы, начали получать компенсации от государства и ООН.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Госкозначейство уже перечислило 2,66 миллиона гривен на выплату финансовой помощи жителям Херсонской области. Таким образом, помощь от государства в размере 5 тысяч гривен на человека получат первые 532 пострадавших. Согласно их заявлениям, деньги поступят на банковские счета», — сказано в сообщении.
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Кроме государственной помощи жители этих областей также могут получить финансовую поддержку от международных организаций.
Как сообщила представитель организации по кластеру ООН, помощь в размере 6600 гривен уже начислена более 12 тысячам пострадавших от подтопления и начались выплаты.
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«Есть государственное решение выплатить единовременную денежную помощь пострадавшим от подтопления. Это решение Президента. Должны как можно ускорить процесс выплат. Я также благодарю международные организации, которые помогают поддерживать наших людей», — отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Finance.ua
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