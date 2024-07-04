Подрядчиков и инженеров САД подозревают в завладении 121 миллионом на ремонтах дорог — Finance.ua
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Подрядчиков и инженеров САД подозревают в завладении 121 миллионом на ремонтах дорог

Криминал
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Подрядчиков и инженеров САД подозревают в завладении 121 миллионом на ремонтах дорог
Подрядчиков и инженеров САД подозревают в завладении 121 миллионом на ремонтах дорог
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика и ведущих инженеров Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По ее данным, подозреваемые во время ремонта дорог завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 млн гривен.
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Речь идет о ремонте дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский (через г. Винницу).
По данным прокуратуры, должностные лица предприятия, выполнявшего ремонт, действуя в сговоре с ведущим инженером Службы автомобильных дорог в Житомирской области, внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, зная, что ремонт выполнен некачественно. Таким образом, обвиняемые завладели более 24 млн гривен.
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Речь также идет о ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21. По информации прокуратуры, по аналогичной схеме обвиняемые завладели бюджетными средствами более чем на 54,6 млн гривен.
Что касается ремонта автомобильной дороги Р-19 Фастов-Мытница-Обухов-Ржищев (Киевская область), то по данным прокуратуры, обвиняемые завладели бюджетными средствами на общую сумму более 42,5 млн гривен.
Прокурор в уголовном производстве заявил иски в интересах государства о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением на общую сумму более 121 млн гривен.
По материалам:
Економічна Правда
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