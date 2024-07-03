Минобороны отсудило почти 180 млн гривен за некачественную одежду для ВСУ — Finance.ua

Минобороны отсудило почти 180 млн гривен за некачественную одежду для ВСУ Сегодня 10:45 — Криминал

Минобороны отсудило почти 180 млн гривен за некачественную одежду для ВСУ

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму около 180 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Решения касаются нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества, а именно военной одежды для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, своевременно оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть сделок, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащим качеством.

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В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж по взысканию с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложение на него штрафных санкций.

Международный арбитраж вынес решение — удовлетворить иски Министерства обороны Украины, поэтому отныне средства за непоставленный товар, просроченные поставки и доставленный, но не принятый некачественный товар, подлежат немедленному взысканию в пользу ведомства. Также иностранный поставщик обязан уплатить проценты годовые Минобороны до момента фактической оплаты задолженности.

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