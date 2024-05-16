В Минобороны Украины назвали сумму расходов на содержание одного военного в год — Finance.ua

В Минобороны Украины назвали сумму расходов на содержание одного военного в год Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В Минобороны Украины назвали сумму расходов на содержание одного военного в год

Содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год.

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в интервью изданию « Телеграф ».

«В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн гривен в год. Это без затрат на оружие», — сказал он.

По его словам, например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен, минимальная цена за комплект — 104 гривны, а максимальная — 125 гривен.

«Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или многое другое», — добавил Клименков.

Напомним, практически все собираемые в Украине налоги идут на сектор безопасности и обороны. Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3 трлн 355 млрд гривен, из них на оборону — 1 трлн 685 млрд гривен.

По данным опроса Центра Разумкова, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны.

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