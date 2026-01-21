Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось
Подписание масштабного соглашения о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины стоимостью около $800 млрд, которое планировалось при участии президента США Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе, не состоялось.
Об этом сообщает Axios.
Изменение повестки дня из-за заявлений в отношении Гренландии
По словам собеседника Axios среди американских чиновников, конкретной даты подписания соглашения не определяли, а сам документ и план его реализации требуют доработки.
До последнего времени европейские союзники США ожидали, что ключевыми событиями участия Трампа в форуме станут объявления совета управляющих для Газы и подписание соглашения по послевоенному восстановлению Украины.
Впрочем, по словам украинского чиновника, заявления Дональда Трампа относительно Гренландии существенно изменили повестку дня форума и заставили европейских лидеров сосредоточиться именно на этом вопросе, отодвинув тему Украины на второй план.
Читайте также: Венесуэла, Иран, Гренландия: глобальные изменения и геополитические интересы Украины в этих процессах
Трамп все еще планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако прорывных решений по итогам этих переговоров не ожидается.
В то же время, спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по информации Axios, планируют в Давосе встретиться с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Темой переговоров должна стать ситуация вокруг Украины.
В то же время, как пишет Европейская правда, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, США и Украина на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу «плана процветания» Украины.
«На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но наибольший вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов», — сказал он.
Он подчеркнул, что это «скорее всего документ для планирования, а не завершенный проект».
Что известно о «плане процветания» для Украины
Ранее США и Украина готовились к подписанию комплексного соглашения о послевоенном восстановлении Украины в объеме около $800 млрд, а также договоренностей по гарантиям безопасности со стороны США.
По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский поначалу рассчитывал завершить переговоры в Вашингтоне, однако партнеры из так называемой Коалиции желающих посоветовали провести встречу в Давосе как в более нейтральном формате.
План предусматривает привлечение около $800 млрд. инвестиций в течение десяти лет для восстановления страны. Документ должен открыть путь к кредитам, грантам и частным инвестициям, а также закрепить участие США в ключевых инфраструктурных и ресурсных проектах.
Основой соглашения стали договоренности о полезных ископаемых, подписанные в прошлом году, предоставившие американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.
Планы Трампа на Гренландию
Президент США в последнее время активизировал заявления о намерении присоединить часть Дании — Гренландии — к Штатам якобы из-за несостоятельности страны обеспечить безопасность острова от россии и Китая.
Белый дом говорил и о силовом присоединении Гренландии, и о возможности купить остров или даже подкупить его жителей.
Трамп обратился к НАТО с просьбой повлиять на ситуацию и помочь США присоединить датскую территорию.
В ЕС территориальные притязания Трампа на Гренландию восприняли негативно.
