Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось

Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось

Подписание масштабного соглашения о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины стоимостью около $800 млрд, которое планировалось при участии президента США Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе, не состоялось.

Об этом сообщает Axios.

Изменение повестки дня из-за заявлений в отношении Гренландии

По словам собеседника Axios среди американских чиновников, конкретной даты подписания соглашения не определяли, а сам документ и план его реализации требуют доработки.

До последнего времени европейские союзники США ожидали, что ключевыми событиями участия Трампа в форуме станут объявления совета управляющих для Газы и подписание соглашения по послевоенному восстановлению Украины.

Впрочем, по словам украинского чиновника, заявления Дональда Трампа относительно Гренландии существенно изменили повестку дня форума и заставили европейских лидеров сосредоточиться именно на этом вопросе, отодвинув тему Украины на второй план.

Трамп все еще планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако прорывных решений по итогам этих переговоров не ожидается.

В то же время, спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по информации Axios, планируют в Давосе встретиться с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Темой переговоров должна стать ситуация вокруг Украины.

В то же время, как пишет Европейская правда, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, США и Украина на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу «плана процветания» Украины.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но наибольший вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов», — сказал он.

Он подчеркнул, что это «скорее всего документ для планирования, а не завершенный проект».

Что известно о «плане процветания» для Украины

Ранее США и Украина готовились к подписанию комплексного соглашения о послевоенном восстановлении Украины в объеме около $800 млрд, а также договоренностей по гарантиям безопасности со стороны США.

По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский поначалу рассчитывал завершить переговоры в Вашингтоне, однако партнеры из так называемой Коалиции желающих посоветовали провести встречу в Давосе как в более нейтральном формате.

План предусматривает привлечение около $800 млрд. инвестиций в течение десяти лет для восстановления страны. Документ должен открыть путь к кредитам, грантам и частным инвестициям, а также закрепить участие США в ключевых инфраструктурных и ресурсных проектах.

Основой соглашения стали договоренности о полезных ископаемых, подписанные в прошлом году, предоставившие американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Планы Трампа на Гренландию

Президент США в последнее время активизировал заявления о намерении присоединить часть Дании — Гренландии — к Штатам якобы из-за несостоятельности страны обеспечить безопасность острова от россии и Китая.

Белый дом говорил и о силовом присоединении Гренландии, и о возможности купить остров или даже подкупить его жителей.

Трамп обратился к НАТО с просьбой повлиять на ситуацию и помочь США присоединить датскую территорию.

В ЕС территориальные притязания Трампа на Гренландию восприняли негативно.

