0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось

Казна и Политика
126
Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось
Подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины в Давосе не состоялось
Подписание масштабного соглашения о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины стоимостью около $800 млрд, которое планировалось при участии президента США Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе, не состоялось.
Об этом сообщает Axios.

Изменение повестки дня из-за заявлений в отношении Гренландии

По словам собеседника Axios среди американских чиновников, конкретной даты подписания соглашения не определяли, а сам документ и план его реализации требуют доработки.
До последнего времени европейские союзники США ожидали, что ключевыми событиями участия Трампа в форуме станут объявления совета управляющих для Газы и подписание соглашения по послевоенному восстановлению Украины.
Впрочем, по словам украинского чиновника, заявления Дональда Трампа относительно Гренландии существенно изменили повестку дня форума и заставили европейских лидеров сосредоточиться именно на этом вопросе, отодвинув тему Украины на второй план.
Читайте также: Венесуэла, Иран, Гренландия: глобальные изменения и геополитические интересы Украины в этих процессах
Трамп все еще планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако прорывных решений по итогам этих переговоров не ожидается.
В то же время, спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по информации Axios, планируют в Давосе встретиться с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Темой переговоров должна стать ситуация вокруг Украины.
Читайте также
В то же время, как пишет Европейская правда, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, США и Украина на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу «плана процветания» Украины.
«На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но наибольший вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов», — сказал он.
Он подчеркнул, что это «скорее всего документ для планирования, а не завершенный проект».

Что известно о «плане процветания» для Украины

Ранее США и Украина готовились к подписанию комплексного соглашения о послевоенном восстановлении Украины в объеме около $800 млрд, а также договоренностей по гарантиям безопасности со стороны США.
По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский поначалу рассчитывал завершить переговоры в Вашингтоне, однако партнеры из так называемой Коалиции желающих посоветовали провести встречу в Давосе как в более нейтральном формате.
Читайте также
План предусматривает привлечение около $800 млрд. инвестиций в течение десяти лет для восстановления страны. Документ должен открыть путь к кредитам, грантам и частным инвестициям, а также закрепить участие США в ключевых инфраструктурных и ресурсных проектах.
Основой соглашения стали договоренности о полезных ископаемых, подписанные в прошлом году, предоставившие американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Планы Трампа на Гренландию

Президент США в последнее время активизировал заявления о намерении присоединить часть Дании — Гренландии — к Штатам якобы из-за несостоятельности страны обеспечить безопасность острова от россии и Китая.
Белый дом говорил и о силовом присоединении Гренландии, и о возможности купить остров или даже подкупить его жителей.
Трамп обратился к НАТО с просьбой повлиять на ситуацию и помочь США присоединить датскую территорию.
В ЕС территориальные притязания Трампа на Гренландию восприняли негативно.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems