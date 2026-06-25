Подорожание проезда в столице: что предлагают профсоюзы Сегодня 11:23 — Личные финансы

Подорожание проезда в столице: что предлагают профсоюзы

Киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев.

Так власти успеют разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина сообщил Киевский городской совет профсоюзов.

Вопрос тарифов обсуждался более месяца с участием профсоюзов, представителей КГГА и коммунальных предприятий. Сейчас ситуация выглядит так:

Экономически обоснованные тарифы: расчеты показывают, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене.

расчеты показывают, что реальная стоимость проезда должна составлять в наземном транспорте и в метрополитене. Предложение города: КГГА предлагает установить тариф 30 грн , покрывая разницу из городского бюджета.

КГГА предлагает установить тариф , покрывая разницу из городского бюджета. Предложение профсоюзов: они считают тариф в 20 грн обоснованным, поскольку он базируется на уровне роста минимальной заработной платы.

Профсоюзы хотят отсрочить повышение

18 июня профсоюзы приняли постановление и направили в КГГА. Они предложили городским властям на 6 месяцев отсрочить введение тарифов и за это время разработать эффективный механизм компенсации расходов на проезд для работников с низким уровнем доходов, в частности бюджетной сферы коммунальной и государственной формы собственности.

«Тариф в 20 грн рассчитан исходя из уровня роста минимальной заработной платы в 2,4 раза с 2018 года (год когда в последний раз пересматривались тарифы) 3720 грн до 8647 грн в 2026 году», — объясняют в Профсоюзах.

Они также отмечают, что работники бюджетной сферы (просветители, медики, работники культуры), имеющие одни из самых низких зарплат в столице, физически не в состоянии оплачивать предложенные тарифы в условиях войны и инфляции.

«Городские власти обязаны рассмотреть внесенные профсоюзами предложения и принять соответствующее решение (с обоснованием или мотивированным отказом) в течение 30 календарных дней «, — пояснили в Профсоюзах.

Добавим, что в 2021 году КГГА уже обращалась в профсоюзы с предложением установить тариф 18 грн, однако впоследствии письмо было отозвано.

Согласно территориальному соглашению на 2021−2023 годы (действие которого продлено на период военного положения), стороны обязаны сообща обсуждать такие изменения.

Ранее в КГГА объяснили , что будет с поездками, приобретенными по 8 грн, после повышения тарифов.

В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, ремонт подвижного состава и оплату труда.

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