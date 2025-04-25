Подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год — Finance.ua
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Подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год

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Подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год
Подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год
Национальный банк обновил прогноз роста цен на топливо Украины в 2025 году. Регулятор считает, что бензин подешевеет из-за удешевления нефти.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2025 года.
В НБУ отмечают, что рост цен на горючее ускорился до 9.9% г/г в марте по сравнению с 4.8% г/г в декабре 2024 года. Такая динамика определялась, в частности, очередным этапом повышения акцизов и высокой волатильностью цен на мировых сырьевых рынках. Раннее потепление и начало весенне-полевых работ также несколько оживили спрос на горючее в марте, хотя объемы его реализации в I квартале 2025 года оставались ниже по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с соответствующим периодом прошлого года. Дополнительное давление в сторону повышения цен на топлива обусловили эффекты от мартовского ослабления обменного курса гривны к евро.
«Однако в целом подорожание горючего оказалось ниже, чем ожидалось. Этому, в частности, способствовали достаточность запасов и оптимизация логистики импортных поставок», — говорится в отчете.
В конце марта розничные цены на топливо снизились вслед за оптовыми из-за уменьшения стоимости сырья. Параметры дальнейшей ценовой коррекции будут зависеть от динамики мировых цен, включая удешевление нефти. Частично влияние этого фактора будет компенсироваться вступлением в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года с учетом наценки за добавление спирта у производителей.

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Подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год
«Прогноз роста цен на топливо в текущем году пересмотрен в сторону уменьшения из-за удешевления нефти, учитывая охлаждающее влияние торговых противостояний на мировую экономику и учет частичной абсорбции продавцами повышения акцизной нагрузки за счет маржи», — отмечают специалисты НБУ.
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Там говорят, что в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейшее увеличение акцизной нагрузки. Это будет обеспечивать умеренные темпы роста цен на топливо (менее 5%) на прогнозном горизонте, что будет сдерживать инфляционное давление, в том числе за счет влияния на себестоимость отдельных товаров и транспортных услуг.

Справка Finance.ua:

  • украинские АЗС с 1 мая начнут продавать бензин, смешанный со спиртом. Это требование евроинтеграционного закона об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта;
  • так, уже с мая все АЗС в Украине будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (маркировка Е5). Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Детальнее об этом мы рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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