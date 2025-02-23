В каких странах мира больше всего и меньше всего платят за бензин (инфографика) — Finance.ua

В каких странах мира больше всего и меньше всего платят за бензин (инфографика)
Аналитики обнаружили страны с самыми низкими и самыми высокими ценами на бензин.
В основу положили данные аналитического ресурса Global Petrol Prices.
В каких странах мира самый дешевый и самый дорогой бензин
Новая инфографика от Visual Capitalist демонстрирует, что самый дешевый бензин в Иране. Здесь цена составляла 0,11 доллара за галлон (примерно 0,03 доллара за литр).
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Низкая стоимость бензина в Исламской Республике разъясняется развитой нефтяной и нефтеперерабатывающей индустрией.
Дороже всего бензин стоит в Гонконге: жители специального административного района покупали топливо по цене 12,90 доллара за галлон (3,41 доллара за литр).
Дело в том, что Гонконг не имеет собственной добычи ископаемого топлива. Кроме того, он традиционно входит в список самых дорогих городов мира.
Высокая стоимость бензина в Норвегии обусловлена высокими налогами (при этом нефтегазовый комплекс обычно выступает фундаментом норвежской экономики).
россия расположилась на 11 месте среди стран, где бензин стоит дешевле всего: в среднем россияне платили 2,28 доллара за галлон (0,6 доллара за литр).
Значительно дороже топливо стоит в Китае — там цена составляла 4,40 доллара за галлон.
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Напомним, как сообщается в «Инфляционном отчете» НБУ за январь 2025 года, розничные цены на топливо в Украине выросли меньше, чем ожидалось, из-за повышения акцизов.
Но в 2025 году темпы роста ускорятся в два раза — до 13%.
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