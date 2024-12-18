Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки — Finance.ua

Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки

В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В то же время уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в ноябре 2023 года они охватывали 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 35,5%.

В ТОП-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Skoda Octavia — 139 ед.;

Hyundai Tucson — 97 ед.;

Renault Duster — 90 ед.;

KIA Sportage — 84 ед.;

Mazda CX5 — 82 ед.

Среди импортированных подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

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Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 10,5 лет.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 549 ед.;

Audi Q5 — 332 ед.;

Volkswagen Tiguan — 284 ед.;

Renault Megane — 262 ед.;

Nissan Rogue — 247 ед.

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