Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки — Finance.ua
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Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки

Технологии&Авто
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Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки
Украинцы все реже выбирают бензиновые автомобили: самые популярные марки
В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В то же время уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в ноябре 2023 года они охватывали 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 35,5%.
В ТОП-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
  • Skoda Octavia — 139 ед.;
  • Hyundai Tucson — 97 ед.;
  • Renault Duster — 90 ед.;
  • KIA Sportage — 84 ед.;
  • Mazda CX5 — 82 ед.
Среди импортированных подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
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Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 10,5 лет.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
  • Volkswagen Golf — 549 ед.;
  • Audi Q5 — 332 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 284 ед.;
  • Renault Megane — 262 ед.;
  • Nissan Rogue — 247 ед.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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