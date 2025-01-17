Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года — Finance.ua

Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года

В 2024 году автопарк Украины пополнили 27,9 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых автомобилей, то сейчас — 40%.

В Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 — 1738 ед.;

Kia Sportage — 1582 ед.;

Renault Duster — 1553 ед.;

Skoda Octavia — 1278 ед.;

Hyundai Tucson — 1210 ед.

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 г.

Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 7219 ед.;

Audi Q5 — 4578 ед.;

Volkswagen Tiguan — 4414 ед.;

Nissan Rogue — 4042 ед.;

Renault Megane — 3922 ед.

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