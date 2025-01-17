Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года — Finance.ua

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Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года

Технологии&Авто
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Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года
Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года
В 2024 году автопарк Украины пополнили 27,9 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых автомобилей, то сейчас — 40%.
В Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
  • Mazda CX5 — 1738 ед.;
  • Kia Sportage — 1582 ед.;
  • Renault Duster — 1553 ед.;
  • Skoda Octavia — 1278 ед.;
  • Hyundai Tucson — 1210 ед.

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В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 г.
Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
  • Volkswagen Golf — 7219 ед.;
  • Audi Q5 — 4578 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 4414 ед.;
  • Nissan Rogue — 4042 ед.;
  • Renault Megane — 3922 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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