Подготовка к зиме: как менялся объем газа в хранилищах Украины — Finance.ua

Подготовка к зиме: как менялся объем газа в хранилищах Украины Сегодня 22:30 — Энергетика

Подготовка к зиме: как менялся объем газа в хранилищах Украины

Украина накопила для прохождения отопительного сезона более 12 млрд кубометров газа и около 3 миллионов тонн угля — в правительстве уверяют, что этого достаточно для бытовых потребителей, бюджетных учреждений и теплокоммунэнерго. Как и в прошлом году, этой зимой Украина будет использовать газ собственной добычи, его импорт не планируется.

Об этом пишет «Слово и дело».

Общая активная емкость украинских подземных хранилищ газа составляет 31 млрд кубометров. С октября по март длится базовый сезон отбора газа из ПХГ, а в остальное время — его закачка.

В этом году Украина закончила отопительный сезон с 8,5 млрд кубометров газа в хранилищах (заполнены на 27,4%). По состоянию на конец сентября, то есть перед текущим отопительным сезоном, в ПХГ было 12,4 млрд кубов газа (40%) — это самый низкий уровень за последние годы.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2016 году после отопительного сезона ПХГ Украины были заполнены на 27,4% (8,5 млрд кубов), к сентябрю было накоплено 14,3 млрд кубов газа (46,1%).

В марте 2017 года в хранилищах оставалось 8,2 млрд кубометров газа (26,5%), к отопительному сезону было накоплено 16,4 млрд (52,9%).

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В марте 2018 года ПХГ были заполнены на 24,8% (7,7 млрд кубов), в сентябре — на 52,3% (16,2 млрд кубов).

В 2019 году после отопительного сезона в украинских хранилищах оставалось 8,8 млрд кубов газа (28,4%), к сентябрю они были заполнены на 65,8% (20,4 млрд кубов).

В 2020 году запасы газа в подземных хранилищах Украины были рекордными: март — 15,8 млрд кубометров (51%), сентябрь — 28 млрд кубов (90,3%).

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В марте 2021 года хранилища были заполнены на 51,6% (16 млрд кубометров газа), в сентябре, перед отопительным сезоном — на 60% (18,6 млрд кубов).

Отопительный сезон в марте 2022 года уже во время полномасштабной войны Украина закончила с 9,5 млрд кубометров газа (30,6%). К сентябрю было накоплено 13,3 млрд кубов (42,9%).

В марте прошлого года ПХГ были заполнены на 31,1% (9,7 млрд кубов), к сентябрю — на 47,4% (14,7 млрд кубов).

Слово і Діло По материалам:

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