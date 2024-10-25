Есть ли у Украины достаточные запасы топлива для отопительного сезона: ответ Минэнерго — Finance.ua

Есть ли у Украины достаточные запасы топлива для отопительного сезона: ответ Минэнерго Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Есть ли у Украины достаточные запасы топлива для отопительного сезона: ответ Минэнерго

В Украине сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом заместитель главы Министерства энергетики Николай Колесник сообщил в эфире телемарафона.

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«На сегодняшний день запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать (энергосистему. — Ред.), исходя из разных ресурсов для генерации», — заявил он.

Колесник добавил, что в Украину в качестве резервных источников питания также было ввезено необходимое количество генераторов, работающих на дизельном топливе, бензине или газе.

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«Для всех этих групп потребителей на сегодняшний день сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы и цены не колебались, и мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона», — отметил чиновник.

Напомним, городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах ради экономии газа. С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Госэнергонадзор в рамках подготовки к отопительному периоду зафиксировал более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения.

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