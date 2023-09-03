Подешевеет ли аренда жилья в Киеве до конца 2023 года — прогнозы риелторов Сегодня 09:08 — Недвижимость

Подешевеет ли аренда жилья в Киеве до конца 2023 года — прогнозы риелторов

Летом 2023 года рынок аренды жилья в Киеве заметно оживился и арендные ставки пошли вверх. Однако потенциал удорожания аренды в столице не безграничен.

Ирина Луханина, независимый эксперт рынка недвижимости, в комментарии The Page отметила, что в мае-июне 2023 года цены на аренду в Киеве выросли на 12−15%. Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости, подтверждает, что аренда квартир в Киеве с начала года подорожала на 15−18%.

Вполне вероятно, что в ближайшее время повышение стоимости аренды квартир в столице будет продолжаться. По мнению Богдана Маковецкого, киевского риелтора, в конце августа и в сентябре 2023 года спрос будет повышаться и цены дополнительно возрастут на 15−20%. Соответственно, тем, кто подыскивает выгодный вариант аренды, стоит поторопиться. Или подождать до зимних холодов.

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По мнению Ирины Луханиной, с конца октября 2023 года стоимость аренды в Киеве может снизиться на 5−7% на фоне повышения расходов на коммунальные услуги в связи с началом отопительного сезона.

Богдан Маковецкий соглашается с тем, что цены на аренду квартир в Киеве начнут снижаться с приближением отопительного сезона. Он объясняет это тем, что владельцы квартир, не желающие самостоятельно оплачивать счета за отопление, будут устанавливать более привлекательные цены для арендаторов. В результате, по прогнозам Маковецкого, в конце ноября — начале декабря стоимость аренды в Киеве вернется к уровню июля 2023 года.

Источник: birdrent.com, опрос и расчеты The Page

Поскольку война продолжается, нельзя исключать усиление ракетных обстрелов после наступления осенних холодов, как это было в 2022 году. И это может негативно сказаться на рынке аренды.

«Каждая активная фаза ракетных обстрелов энергоинфраструктуры будет останавливать рынок аренды жилья в Киеве на 1−2 недели, что будет влиять на цены, — говорит Богдан Маковецкий. — То есть, если после сентября цены повысятся до 20%, при активных обстрелах и отсутствии спроса откат к летним ценам произойдет уже в октябре».

При таком сценарии оживет спрос на аренду квартир в домах, где есть газ. А это, в основном, старый жилищный фонд, который сейчас у арендаторов не в приоритете. Также Маковецкий считает, что систематические отключения электроэнергии снова активизируют рынок аренды загородных домов, как это было в прошлом году. Многие из них еще с зимы 2022−2023 годов оснащены генераторами и отапливаются газовыми или твердотопливными котлами.

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