Поддержан законопроект, который упростит процедуру управления многоквартирным домом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поддержан законопроект, который упростит процедуру управления многоквартирным домом

Недвижимость
58
Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект закона, который призван упростить процедуру создания ОСМД и принятия решений по управлению многоквартирными домами.
Законопроект рекомендован для рассмотрения ВР в первом чтении.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
«Законопроект позволит разблокировать возможность людей даже в условиях войны решать судьбу своих домов и готовиться к чрезвычайно сложному отопительному сезону. Ведь документ предусматривает возможность проводить домовое собрание в режиме видеоконференции и голосовать дистанционно. Следовательно, владельцы жилья смогут оперативно принимать важные решения по управлению своим домом», — отметил министр.
Читайте также
Законопроект № 7029 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами» предусматривает:
  • возможность отправки электронных сообщений о проведении собрания с согласия совладельцев;
  • возможность проведения собраний онлайн;
  • введение электронного и смешанного голосования;
  • снижение порога принятия решений.

Справка Finance.ua:

  • рынок недвижимости в столице постепенно восстанавливается. Появляется спрос, но на формирование цен влияют ряд факторов. Основные — инфляция и рост курса доллара в обменниках, который с начала войны вырос более чем на 30%. Вместе с тем с начала года цены на вторичном рынке выросли почти на 8%;
  • начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам:
100realty.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.