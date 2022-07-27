Поддержан законопроект, который упростит процедуру управления многоквартирным домом — Finance.ua

Поддержан законопроект, который упростит процедуру управления многоквартирным домом Сегодня 20:00 — Недвижимость

Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект закона, который призван упростить процедуру создания ОСМД и принятия решений по управлению многоквартирными домами.

Законопроект рекомендован для рассмотрения ВР в первом чтении.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

«Законопроект позволит разблокировать возможность людей даже в условиях войны решать судьбу своих домов и готовиться к чрезвычайно сложному отопительному сезону. Ведь документ предусматривает возможность проводить домовое собрание в режиме видеоконференции и голосовать дистанционно. Следовательно, владельцы жилья смогут оперативно принимать важные решения по управлению своим домом», — отметил министр.

Законопроект № 7029 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами» предусматривает:

возможность отправки электронных сообщений о проведении собрания с согласия совладельцев;

возможность проведения собраний онлайн;

введение электронного и смешанного голосования;

снижение порога принятия решений.

Справка Finance.ua:

рынок недвижимости в столице постепенно восстанавливается. Появляется спрос, но на формирование цен влияют ряд факторов. Основные — инфляция и рост курса доллара в обменниках, который с начала войны вырос более чем на 30%. Вместе с тем с начала года цены на вторичном рынке выросли почти на 8%;

начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья.

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