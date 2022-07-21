Цены на вторичном рынке недвижимости столицы: что пользуется спросом (инфографика) — Finance.ua

Цены на вторичном рынке недвижимости столицы: что пользуется спросом (инфографика) Сегодня 20:00 — Недвижимость

Рынок недвижимости в столице постепенно восстанавливается. Появляется спрос, но на формирование цен влияют ряд факторов. Основные — инфляция и рост курса доллара в обменниках, который с начала войны вырос более чем на 30%. Вместе с тем с начала года цены на вторичном рынке выросли почти на 8%.

Таковы результаты исследования рынка вторичной недвижимости Киева за июнь 2022 года, которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua.

Эксперты опирались на анализ объявлений, размещенных на портале, а также на активности пользователей (96 913 посещений за июнь 2022 года).

С точки зрения ценообразования сейчас действуют два разнонаправленных тренда — статистическое завышение цен из-за того, что дешевые квартиры снимаются с публикации, что повышает среднюю цену в объявлениях, и постепенное снижение цен, связанное с возобновлением активности на рынке и появление понимания со стороны продавцов о цене, по которой квартиру можно продать в условиях военного времени

Цены на вторичном рынке недвижимости столицы

В июне медианные цены объявлений в долларах США были выше январских показателей, но чувствительно снизились по сравнению с маем 2022 года. Таким образом, рынок еще не отыграл искусственное завышение цен. С учетом продолжающегося роста курса доллара и возобновления спроса можно ожидать дальнейшего снижения цен на квартиры в ближайшие месяцы.

В июне 2022 года медианная цена (в долларовом эквиваленте) на столичном рынке недвижимости уменьшилась 2,9% по сравнению с маем до 1503 долл. США/кв.м.

Данный показатель в категории 1-комнатных квартир уменьшился на 5,6% до 1712 дол. США/кв.м. Двухкомнатные квартиры упали в цене на 1,7% (1499 долл. США/кв.м.). Медианная стоимость 3-комнатных квартир осталась почти неизменной и составила 1300 долларов. США/кв.м.

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Спрос

В июне спрос увеличился. Анализируя данные, мы можем видеть, что самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 долл. США с долей запросов 37%. На втором месте находилось жилье в диапазоне от 30 000 до 50 000 долл. США — 28%. Жильем от 50 000 долл. США до 70 000 долл. США интересовались 24% пользователей. Жильем дороже 70 000 долл. США в июне 2022 г. интересовались всего 11% пользователей портала.

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