Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию за 140 дней войны — данные ЛУН Сегодня 13:02 — Недвижимость

Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию за 140 дней войны — данные ЛУН, www.freepik.com

Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Рекордсменом стала Киевская область, где 6 жилых комплексов вместе построили для инвесторов 97 900 квадратных метров жилья.

На втором месте — Львовская область, где в самом Львове 8 жилых комплексов получили долгожданные сертификаты на 67 700 м2, а с 3 жилыми комплексами в области вместе сдали 88 900 квадратов.

Юг, представленный Одесской областью, ввел в эксплуатацию 29 800 квадратных метров в трех жилых комплексах.

Инфографика: ЛУН

Состояние рынка новостроек

Количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенного даже в «безопасных» регионах. Однако застройщики пытаются возвращаться к завершению строительства своих объектов во всех областях, где пока нет боевых действий. Государство также идет на уступки. Так, с 12 июля согласно постановлению Кабинета Министров № 722, на весь период военного положения и еще 3 месяца после, разрешено вводить в эксплуатацию дома без выполнения части отделки фасадных работ и благоустройства. Таким образом, получить ключи от нового жилья инвесторы смогут раньше, а сажать деревья, ставить скамейки и детские площадки застройщик будет уже параллельно с ремонтами жителей. — Денис Судилковский, маркетинг директор ЛУН.

Справка Finance.ua:

согласно данным портала OLX, в Украине с начала года стоимость покупки квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 8%, в новостройке — на 11%;

эконом, комфорт, бизнес или элит — такие классы жилья фигурируют на первичном рынке недвижимости. В зависимости от класса отличается цена на квартиру;

с началом полномасштабного вторжения цены на аренду упали от 38% до 56%.

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