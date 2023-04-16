Подборка сервисов для поиска работы в Европе — Finance.ua
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Подборка сервисов для поиска работы в Европе

Личные финансы
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Подборка сервисов для поиска работы в Европе
Подборка сервисов для поиска работы в Европе
В настоящее время существует множество сервисов, помогающих в поиске вакансий и установлении контактов с работодателями.
Об этом пишет 24 канал.
«Если вы ищете новые вызовы для себя, продвижение по карьерной лестнице или просто хотите изменить свою жизнь, этот перечень вам пригодится», — сказано в сообщении.

Сервисы для поиска работы:

  • LinkedIn — профессиональная социальная сеть и площадка для поиска работы.
  • Indeed — самый большой агрегатор вакансий с сайтов по всему миру. Есть отзывы сотрудников о компаниях-работодателях.
  • Glassdoor — на сайте размещают множество вакансий. Есть возможность посмотреть анонимные отзывы нынешних и бывших сотрудников о компаниях и их руководстве.
  • Monster — крупнейший международный портал. Поиск вакансий ведется по локациям.
  • XING — профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы.
  • Flexjobs — будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу.
  • Angel.co — платформа для поиска работы за границей в стартапах.
  • CareerBuilder — один из популярнейших сайтов для поиска работы в США. Можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию.
  • Reed.co.uk — портал для поиска работы в Великобритании.
  • Ictjob.de — немецкий портал для поиска работы в IT.
  • Welcometothejungle — французский портал, содержащий множество вакансий в стартапах.
  • Infojobs.net — испанский портал по поиску работы, отличный раздел по удаленной работе. Более 1500 новых вакансий в день.
  • Infojobs.it — такой же портал только в Италии. 2,2 миллиона активных пользователей в мес.
  • Ranstad — европейский портал по вакансиям. есть разделение временной работы, работа на выходные.

Справка Finance.ua:

  • граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и индустрии Польши;
  • в течение последнего года большинство ІТ-компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%);
  • за год с начала великой войны можно с уверенностью говорить о стабилизации рынка труда: количество новых вакансий стабильно растет месяц к месяцу. Так, в марте к февралю количество активных предложений о работе выросло на 14%. Это все еще меньше, чем было до начала великой войны — в 1,4 раза.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Телеканал 24
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