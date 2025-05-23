10 интересных вакансий в сегменте HoReCa — Finance.ua

10 интересных вакансий в сегменте HoReCa Сегодня 14:02 — Личные финансы

10 интересных вакансий в сегменте HoReCa

Спрос на качественные услуги в сегменте HoReCa остается стабильно высоким, несмотря на непростую ситуацию в стране. Это подтверждается большим количеством вакансий — как для опытных специалистов, так и для тех, кто начинает карьеру.

Аналитики сайта для поиска работы budni.robota.ua собрали актуальные предложения, которые могут стать вашим следующим профессиональным шагом в этой сфере.

В Киеве ищут работника, который идеально работает с ножом, разбирается в стандартах качества системы НАССР (сохранения и обработки) и может определять качество продукции на уровне органолептики.

Анонсируют следующие обязанности: контроль качества сырья; разбор рыбы на филе и стейки; приготовление рыбных полуфабрикатов; копчение; соление; изготовление полуфабрикатов; работа с технологическими картами (обучают при необходимости); упаковка и стикерирование рыбной продукции.

В Кременчуге ищут администратора для обеспечения высокого качества обслуживания гостей и эффективного управления гостиничным бизнесом.

Среди задач: прием и обработка бронирований; регистрация гостей и выдача ключей; взаимодействие с гостями и решение их текущих вопросов; контроль за состоянием номеров и оборудования; организация работы персонала

В Киеве приглашают на работу профессионалов, способных отличить сорта вина по аромату, вкусу и даже оттенку. Основные обязанности: готовить и выкладывать товар к продаже так, чтобы это подчеркивало красоту напитка; следить за его качеством и сроками годности.

Для работы понадобятся опыт работы знатоком вин (от 1 года), знание особых свойств вина и крепких напитков, а также стандартов их изготовления.

Сеть супермаркетов и заведений быстрого питания в Коломне объявляет об открытии вакансии.

Будущий работник будет нести ответственность за полный цикл выпечки (замес теста, формовку изделий, выпекание в современных пароконвектоматах), поддерживать чистоту на рабочем месте и соблюдать стандарты компании. Можете рассчитывать на бесплатную рабочую форму и обеды на средства компании.

Сеть семейных ресторанов в Чабанах приглашает на работу мастеров своего дела. Рассматривают кандидатов без опыта работы, предлагается обучение.

Гарантируется: выплата зарплаты еженедельно, гибкий график работы, перспектива карьерного роста, современный подход к обучению, тренинги.

Оператор подземных хранилищ газа в Украине приглашает на работу повара в Киеве для работы в столовой, обслуживающей сотрудников предприятия. Предлагается, среди прочего, бронирование для военнообязанных и медицинское страхование.

Работодатель обращает внимание на опыт работы поваром (от 2 лет), также желательно, чтобы кандидат имел сертификат системы НАССР.

Международная сеть ресторанов быстрого питания предлагает рассмотреть вакансию в Ирпене.

Необходимо: принимать и формировать заказы на кассе с соблюдением стандартов обслуживания; готовить бургеры и другую продукцию компании; поддерживать чистоту в ресторане.

Анонсируется, в частности, оплата обучающих сессий; выплата дополнительных бонусов и премий; бесплатная униформа (одежда + обувь); скидка на продукцию компании; 100% оплата труда при воздушной тревоге.

Будущему менеджеру будут поручены следующие задачи: организация работы сервиса и обеспечение эффективного командного взаимодействия; обучение и адаптация новых сотрудников; коммуникация с гостями, прием бронирований, решение организационных вопросов; контроль соблюдения стандартов обслуживания и внутренних регламентов; проведение инвентаризаций.

Отель в Одессе приглашает в команду специалиста по чистоте. Среди обязанностей: подготовка номеров к заселению гостей в соответствии со стандартами гостиницы; поддержка чистоты и комфорта в номерах и общих зонах; замена постельного белья, полотенец и других гостиничных аксессуаров; контроль состояния номеров и уведомление о необходимости ремонта или дозаказа инвентаря.

Сеть гостиниц в Луцке ищет официанта, обеспечивающего эффективную и качественную работу; обслуживать посетителей шведской линии и ресторана в соответствии со стандартами сети.

Кандидаты без профильного образования могут бесплатно пройти обучение в учебном центре сети с государственной лицензией и получить свидетельство квалифицированного рабочего.

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