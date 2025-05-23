10 интересных вакансий в сегменте HoReCa — Finance.ua
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10 интересных вакансий в сегменте HoReCa

Личные финансы
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10 интересных вакансий в сегменте HoReCa
10 интересных вакансий в сегменте HoReCa
Спрос на качественные услуги в сегменте HoReCa остается стабильно высоким, несмотря на непростую ситуацию в стране. Это подтверждается большим количеством вакансий — как для опытных специалистов, так и для тех, кто начинает карьеру.
Аналитики сайта для поиска работы budni.robota.ua собрали актуальные предложения, которые могут стать вашим следующим профессиональным шагом в этой сфере.

Повар рыбного цеха в Wine Bureau

В Киеве ищут работника, который идеально работает с ножом, разбирается в стандартах качества системы НАССР (сохранения и обработки) и может определять качество продукции на уровне органолептики.
Анонсируют следующие обязанности: контроль качества сырья; разбор рыбы на филе и стейки; приготовление рыбных полуфабрикатов; копчение; соление; изготовление полуфабрикатов; работа с технологическими картами (обучают при необходимости); упаковка и стикерирование рыбной продукции.

Администратор отеля в Rinvoks

В Кременчуге ищут администратора для обеспечения высокого качества обслуживания гостей и эффективного управления гостиничным бизнесом.
Среди задач: прием и обработка бронирований; регистрация гостей и выдача ключей; взаимодействие с гостями и решение их текущих вопросов; контроль за состоянием номеров и оборудования; организация работы персонала

Сомелье в «Сильпо»

В Киеве приглашают на работу профессионалов, способных отличить сорта вина по аромату, вкусу и даже оттенку. Основные обязанности: готовить и выкладывать товар к продаже так, чтобы это подчеркивало красоту напитка; следить за его качеством и сроками годности.
Для работы понадобятся опыт работы знатоком вин (от 1 года), знание особых свойств вина и крепких напитков, а также стандартов их изготовления.

Пекарь хлебобулочных изделий в Express24

Сеть супермаркетов и заведений быстрого питания в Коломне объявляет об открытии вакансии.
Будущий работник будет нести ответственность за полный цикл выпечки (замес теста, формовку изделий, выпекание в современных пароконвектоматах), поддерживать чистоту на рабочем месте и соблюдать стандарты компании. Можете рассчитывать на бесплатную рабочую форму и обеды на средства компании.

Официант в Pesto Family

Сеть семейных ресторанов в Чабанах приглашает на работу мастеров своего дела. Рассматривают кандидатов без опыта работы, предлагается обучение.
Гарантируется: выплата зарплаты еженедельно, гибкий график работы, перспектива карьерного роста, современный подход к обучению, тренинги.

Повар в «Укртрансгазе»

Оператор подземных хранилищ газа в Украине приглашает на работу повара в Киеве для работы в столовой, обслуживающей сотрудников предприятия. Предлагается, среди прочего, бронирование для военнообязанных и медицинское страхование.
Работодатель обращает внимание на опыт работы поваром (от 2 лет), также желательно, чтобы кандидат имел сертификат системы НАССР.

Работник ресторанного хозяйства в Hesburger

Международная сеть ресторанов быстрого питания предлагает рассмотреть вакансию в Ирпене.
Необходимо: принимать и формировать заказы на кассе с соблюдением стандартов обслуживания; готовить бургеры и другую продукцию компании; поддерживать чистоту в ресторане.
Анонсируется, в частности, оплата обучающих сессий; выплата дополнительных бонусов и премий; бесплатная униформа (одежда + обувь); скидка на продукцию компании; 100% оплата труда при воздушной тревоге.

Менеджер ресторана в La Famiglia

Будущему менеджеру будут поручены следующие задачи: организация работы сервиса и обеспечение эффективного командного взаимодействия; обучение и адаптация новых сотрудников; коммуникация с гостями, прием бронирований, решение организационных вопросов; контроль соблюдения стандартов обслуживания и внутренних регламентов; проведение инвентаризаций.

Горничная в Ribas Rooms Odesa

Отель в Одессе приглашает в команду специалиста по чистоте. Среди обязанностей: подготовка номеров к заселению гостей в соответствии со стандартами гостиницы; поддержка чистоты и комфорта в номерах и общих зонах; замена постельного белья, полотенец и других гостиничных аксессуаров; контроль состояния номеров и уведомление о необходимости ремонта или дозаказа инвентаря.

Официант на утреннюю шведскую линию в Optima Hotels & Resorts

Сеть гостиниц в Луцке ищет официанта, обеспечивающего эффективную и качественную работу; обслуживать посетителей шведской линии и ресторана в соответствии со стандартами сети.
Кандидаты без профильного образования могут бесплатно пройти обучение в учебном центре сети с государственной лицензией и получить свидетельство квалифицированного рабочего.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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