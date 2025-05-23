Украинцы уже заплатили более 4 миллиардов гривен налога на недвижимость — Finance.ua

Украинцы уже заплатили более 4 миллиардов гривен налога на недвижимость
За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 17,8% больше, чем в прошлом году. В январе-апреле 2024 года уплатили 3,67 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.
Где заплатили больше всего:
- Киев — 911,6 млн грн;
- Киевская область — 434,5 млн грн;
- Днепропетровская — 428 млн грн;
- Львовская — 408,6 млн. грн.
Кто должен платить налог на недвижимость
Этот налог платят физические лица — владельцы:
- квартир свыше 60 кв.
- домов свыше 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
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До 1 июля каждый, кто должен уплатить этот налог, получит соответствующее уведомление с четкими расчетами в электронный кабинет или заказным письмом. С момента получения уведомления на уплату налога есть 60 дней.
Размер налога
Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, которая на 1 января 2024 составила 7100 грн. Следовательно, максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 квадратный метр.
Калькулятор расчета суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц по ссылке.
Как это будет выглядеть на практике
Например: Вы владелец квартиры площадью 65 кв. метров. Ставка налога — 1,5% (7 100 гривен х 1,5 процента = 106,5 гривен). Облагаемая налогом площадь — 5 кв. метров (65 кв. метров — 60 кв. метров) Сумма налога: 5 кв. метров х 106,50 грн = 532,50 грн.
Кто может не платить налог:
- владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы;
- владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.
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