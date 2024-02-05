Подборка перспективных стажировок февраля — Finance.ua

Подборка перспективных стажировок февраля Сегодня 21:01 — Личные финансы

Подборка перспективных стажировок февраля

Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили горячую подборку вакансий для студентов, выпускников и специалистов, у которых нет опыта или он минимальный.

Компании, представленные в подборке, — это топовые работодатели, которые дают шанс молодым специалистам прокачать свои навыки и стать профессионалами.

ІТ-консалтинговая компания объявляет набор на стажировку в Киеве. Будущие стажеры будут изучать функциональные возможности ERP системы Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, бизнес-процессы компаний на примере реальных проектов и смогут настроить эти бизнес-процессы в ERP-системе.

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Продолжительность стажировки — 2 месяца (с 12 марта по 14 мая 2024 года). Формат — онлайн. После стажировки каждый интерн, отлично справившийся с задачами, получит job offer от компании.

Банк во Львове объявляет об открытии вакансии. Рассматривают на должность студентов 4 или 5 курсов, которые любят достигать поставленных целей и не боятся новых знаний; хотят получить международный опыт; знание английского языка будет преимуществом.

Работодатель анонсирует оплачиваемую стажировку и комфортные условия труда.

Международная компания предлагает выпускникам и студентам последних курсов пройти 6−12-месячную программу стажировки в Отделе продаж в Киеве.

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Основные пожелания к соискателям: полное высшее образование/студенты последних курсов специальностей «Менеджмент», «Экономика и предпринимательство»; опытный пользователь пакета MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook и т. п. ); хорошие аналитические навыки и внимательность к деталям; знание английского языка (уровень Upper-Intermediate).

Медиахолдинг в Киеве ищет ответственных и готовых к новым вызовам стажеров.

Вы будете: вовлечены в подготовку консолидированного прогноза/бюджета группы компаний; участвовать в план-факторном анализе бюджета подразделения и инвентаризации; заниматься заводом заявок на оплату; участвовать в автоматизации процесса актуализации бюджета подразделения. Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Международный медиасервис приглашает в команду в Киеве.

Среди задач в должности: регулярная установка, обслуживание, базовая настройка серверов; проведение инвентаризаций и ведение учета оборудования; написание инструкций и контроль удаленного обслуживания серверов.

Предлагаются: бесплатные уроки английского языка; занятия по плаванию и уроки настольного тенниса; сессии с корпоративным психологом; скидки от брендов-партнеров.

Продуктовая IT-компания объявляет об открытии вакансий в Киеве.

Обязанности будущего работника: управлять учетными записями пользователей, разрешениями и контролем доступа; настроить рабочие места работников; оказывать техническую поддержку и консультации пользователям; проводить онбординги; вести техническую документацию и инвентаризацию оборудования; настраивать и поддерживать базовые услуги инфраструктуры; диагностировать и мониторить офисное оборудование.

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