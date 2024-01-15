Карьера в государственном секторе: интересные вакансии января — Finance.ua

Карьера в государственном секторе: интересные вакансии января Сегодня 19:03 — Личные финансы

Карьера в государственном секторе: интересные вакансии января

Аналитики сайта robota.ua опубликовали январскую подборку вакансий в государственном секторе, содержащую интересные предложения для тех, кто хочет поработать на благо страны.

Обязанности будущего сотрудника в должности: составление процессуальных документов в суд; умение работать с большим объемом информации.

Среди требований: высшее юридическое образование (бакалавр, младший бакалавр); уверенный пользователь в MS Office и оргтехнике. Должность декретная (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника и на период военного положения).

В Киеве ищут главного специалиста Отдела мониторинга выполнения договоров по первичной медицинской помощи/специализированной медицинской помощи/реимбурсации управления мониторинга.

Основные требования к кандидатам: высшее образование (специалист, магистр) по специальности «Право», «Экономика» или «Учет и аудит»; опыт работы по специальности — не менее 2-х лет.

Национальный перевозчик грузов и пассажиров приглашает стать частью команды в Киеве.

Что придется делать в должности: взаимодействовать с АО «Прозорро.Продажи» и электронными торговыми площадками; визуально оформлять текстовую информацию; создавать презентационные материалы в PowerPoint.

Кинотеатр ищет ответственного и энергичного руководителя.

Конкурентная заработная плата в размере 22 000 грн; график работы — 5/2 и возможность индивидуального графика; возможности для профессионального развития в области развлечений и кинематографа; дружеская и креативная рабочая атмосфера; скидки на кино и прочие развлечения в кинотеатре.

Среди обязанностей будущего сотрудника: обследовать объекты газификации; разрабатывать проекты установки узлов учета газа; разрабатывать технические решения средней сложности при реконструкции систем газоснабжения; предоставлять консультации заказчикам.

Национальный оператор почтовой связи разыскивает специалиста в Киеве.

Портрет идеального кандидата: высшее образование (экономика, менеджмент, управление персоналом); опыт работы в бизнес-аналитике — не менее 3-х лет; опыт разработки и внедрения личного кабинета сотрудника в разных ERP-решениях — обязателен; понимание основ цикла разработки программного обеспечения (SDLC), основ проектного управления (Project Management), принципов и подходов гибкой методологии (Agile); знание нотаций BPMN, базовые знания SQL, принципы разработки программного обеспечения, построение интеграции.

Ожидания от кандидатов: опыт работы с информационными сайтами — не менее 3-х лет в крупных системных компаниях или топовых медиа, или диджитал агентствах; высшее образование по направлению: Информационные системы и технологии, Компьютерные науки, Маркетинг, Менеджмент, Реклама, Связи с общественностью, Социология, Экономика; знание и практическое применение инструментов вебаналитики; администрирование интернет-ресурсов через CMS; опыт работы контент-менеджером; уровень английского языка — не ниже B1; опытный пользователь MS Office; свободное пользование сервисами Google (интеграция с сервисами Google), Low-code платформами на уровне пользователя.

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