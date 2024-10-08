Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши — Finance.ua

Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши Сегодня 20:36 — Личные финансы

Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши, shoppingpl.com

Предоставление документов на карты побыта для многих иностранцев стало проще и менее затратно по времени.

в Великопольском воеводстве. Как сообщает Yavp.pl , новые правила с 1 октября 2024 года начали действовать

Отныне все заявления на карты временного побыта, постоянного побыта или карты резидента ЕС там необходимо подавать только по почте в Отдел по делам иностранцев уженда воевудского в Познани или в одну из делегатур уженда в меньших городах.

Соответственно, с 1 октября 2024 года онлайн-регистрация для постановки в очередь для подачи заявлений на карты побыта в воевудском уженде больше недоступна.

«Просим присылать полностью заполненные и подписанные заявки вместе со всеми необходимыми приложениями и подтверждением оплаты.

Отсутствие необходимых документов к заявлениям приведет к продлению срока производства. Поощряем вас заполнять онлайн-заявки на портале MOS. Личная явка для донесения документов, снятия отпечатков пальцев и предъявления паспорта будет возможна после подачи заявки и записи на прием на сайте отслеживания статуса дела", — говорится в сообщении.

Адрес в Познани:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Spraw Cudzoziemców

plac Wolności 17

61−739 Poznań



Адреса делегатур:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

ul. Kolegialna 4

62−800 Kalisz



Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

ul. Aleje 1 Maja 7

62−510 Konin



Delegatura Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Lesznie

Plac Kościuszki 4

64−100 Leszno



Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

ul. Dzieci Polskich 26

64−920 Piła



Справка Finance.ua:

Карта побыта вместе с действующим загранпаспортом подтверждает право на пребывание в Польше и дает право многократно пересекать польскую границу без необходимости получения визы. При пересечении границы уполномоченным сотрудникам пограничной службы необходимо предъявить вид на жительство вместе с действующим загранпаспортом.

В случае потери карты побыта необходимо подать заявление в уженду. Какие документы нужны для выдачи новой карты побыта?



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