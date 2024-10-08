Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши — Finance.ua
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Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши

Личные финансы
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Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши
Подача заявлений на карты побыта: что изменилось в одном из воеводств Польши, shoppingpl.com
Предоставление документов на карты побыта для многих иностранцев стало проще и менее затратно по времени.
Как сообщает Yavp.pl, новые правила с 1 октября 2024 года начали действовать в Великопольском воеводстве.
Отныне все заявления на карты временного побыта, постоянного побыта или карты резидента ЕС там необходимо подавать только по почте в Отдел по делам иностранцев уженда воевудского в Познани или в одну из делегатур уженда в меньших городах.
Соответственно, с 1 октября 2024 года онлайн-регистрация для постановки в очередь для подачи заявлений на карты побыта в воевудском уженде больше недоступна.
«Просим присылать полностью заполненные и подписанные заявки вместе со всеми необходимыми приложениями и подтверждением оплаты.
Отсутствие необходимых документов к заявлениям приведет к продлению срока производства. Поощряем вас заполнять онлайн-заявки на портале MOS. Личная явка для донесения документов, снятия отпечатков пальцев и предъявления паспорта будет возможна после подачи заявки и записи на прием на сайте отслеживания статуса дела", — говорится в сообщении.
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Адрес в Познани:
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
    Wydział Spraw Cudzoziemców
    plac Wolności 17
    61−739 Poznań
Адреса делегатур:
  • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
    ul. Kolegialna 4
    62−800 Kalisz
  • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
    ul. Aleje 1 Maja 7
    62−510 Konin
  • Delegatura Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Lesznie
    Plac Kościuszki 4
    64−100 Leszno
  • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
    ul. Dzieci Polskich 26
    64−920 Piła

Справка Finance.ua:

  • Карта побыта вместе с действующим загранпаспортом подтверждает право на пребывание в Польше и дает право многократно пересекать польскую границу без необходимости получения визы. При пересечении границы уполномоченным сотрудникам пограничной службы необходимо предъявить вид на жительство вместе с действующим загранпаспортом.
  • В случае потери карты побыта необходимо подать заявление в уженду. Какие документы нужны для выдачи новой карты побыта?
По материалам:
Finance.ua
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