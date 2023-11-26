«Карта побыта» и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница — Finance.ua

«Карта побыта» и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница Сегодня 17:04 — Личные финансы

«Карта побыта» и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница

Украинские беженцы в Польше, для которых временная защита действует до 4 марта 2024 года, могут получить вид на временное жительство («карту побыта»).

Чем отличается такое разрешение на пребывание от статуса UKR — рассказывает yavp.pl.

Граждане Украины, имеющие номер PESEL со статусом UKR, могут получить вид на временное жительство (карту временного побыта) в следующих случаях:

после официального трудоустройства;

с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации;

после открытия бизнеса (индивидуальная хозяйственная деятельность — ФЛП).

Читайте также В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Вид на временное жительство беженцы не могут получить с целью обучения или для воссоединения семьи.

Карта побыта означает изменение статуса пребывания украинцев в Польше. Поэтому статус UKR будет утрачен вместе со льготами, предусмотренными в спецзаконе. Например, доступ к государственной медицине — Национальный фонд здоровья (NFZ) будет обслуживать украинцев уже на других основаниях (например, по страхованию от работодателя).

Беженцы со статусом UKR могут получать финансовую помощь: 500+, 300+, семейный опекунский капитал, дофинансирование на детский сад. С разрешением на временное пребывание украинцы получат доступ к социальным программам на общих основаниях для иностранцев. Например, право на выплату детей 500+ имеют право иностранцы, которые находятся в Польше на основании работы и чьи дети тоже проживают в стране.

Читайте также Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

Статус UKR аннулируют через 30 дней отсутствия в Польше. Карта побыта позволяет находиться в другой стране Шенгенской зоны 90 дней в течение 180 дней.

И карта побыта, и PESEL со статусом UKR дают право на легальное пребывание в Польше. Это время относится к сроку проживания иностранца в стране, чтобы получить вид на постоянное жительство или карту долгосрочного резидента ЕС.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.