«Карта побыта» и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница — Finance.ua

«Карта побыта» и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница
Украинские беженцы в Польше, для которых временная защита действует до 4 марта 2024 года, могут получить вид на временное жительство («карту побыта»).
Чем отличается такое разрешение на пребывание от статуса UKR — рассказывает yavp.pl.
Граждане Украины, имеющие номер PESEL со статусом UKR, могут получить вид на временное жительство (карту временного побыта) в следующих случаях:
- после официального трудоустройства;
- с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации;
- после открытия бизнеса (индивидуальная хозяйственная деятельность — ФЛП).
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Вид на временное жительство беженцы не могут получить с целью обучения или для воссоединения семьи.
Карта побыта означает изменение статуса пребывания украинцев в Польше. Поэтому статус UKR будет утрачен вместе со льготами, предусмотренными в спецзаконе. Например, доступ к государственной медицине — Национальный фонд здоровья (NFZ) будет обслуживать украинцев уже на других основаниях (например, по страхованию от работодателя).
Беженцы со статусом UKR могут получать финансовую помощь: 500+, 300+, семейный опекунский капитал, дофинансирование на детский сад. С разрешением на временное пребывание украинцы получат доступ к социальным программам на общих основаниях для иностранцев. Например, право на выплату детей 500+ имеют право иностранцы, которые находятся в Польше на основании работы и чьи дети тоже проживают в стране.
Статус UKR аннулируют через 30 дней отсутствия в Польше. Карта побыта позволяет находиться в другой стране Шенгенской зоны 90 дней в течение 180 дней.
И карта побыта, и PESEL со статусом UKR дают право на легальное пребывание в Польше. Это время относится к сроку проживания иностранца в стране, чтобы получить вид на постоянное жительство или карту долгосрочного резидента ЕС.
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