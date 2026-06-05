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Почтовые службы США и россии возобновили доставку посылок после паузы с 2022 года

Мир
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Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны
Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны
США и россия возобновили почтовый обмен, который был приостановлен в 2022 году. Первая партия почтовых отправлений уже прибыла в рф.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Почту россии».
Почтовый обмен между США и россией был прерван в марте 2022 года после того, как Почтовая служба США (USPS) прекратила прием международных отправлений в рф на фоне санкционных и транспортных ограничений.

Почтовый импорт был возобновлен в конце мая

По данным российского почтового оператора, в конце мая почтовые службы двух стран возобновили импорт отправлений в россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны.
В «Почте россии» отметили, что направление традиционно было одним из самых востребованных среди клиентов. До приостановки почтового сообщения объем импорта из США превышал 50 тонн в месяц. Большинство отправлений составляли товары электронной коммерции, в частности одежда, обувь, электроника и БАДы.
США также занимали первое место по объемам экспортных отправлений из России в 2024—2025 годах. В 2025 году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта.
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В конце 2025 года «Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», ранее приостановленный из-за отмены беспошлинного режима.
«С Почтой россии можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что, несмотря на позицию лидеров Республиканской партии, Палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против рф и предоставлении дополнительной помощи Украине.
По материалам:
НВ
СШАроссия
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