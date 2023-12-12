Почти во всех отраслях сельского хозяйства в этом году выросло производство — Finance.ua

Почти во всех отраслях сельского хозяйства в этом году выросло производство Сегодня 06:40 — Аграрный рынок

Почти во всех отраслях сельского хозяйства в этом году выросло производство

В Украине в 2023 году почти во всех отраслях сельского хозяйства произошел рост производства по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что несмотря на тенденцию роста производства, украинское сельское хозяйство до сих пор не восстановилось до уровня 2021 года.

По оценкам УКАБ, в 2023 году в Украине производство зерновых составляет 60,8 млн т, что на 10% больше показателя предыдущего года. В ассоциации объясняют, что благодаря благоприятным погодным условиям, несмотря на уменьшение использования удобрений, украинскими аграриями все же удалось добиться хороших показателей урожайности. Однако объемы производства остаются на 31% меньше показателя 2021 года.

Производство масличных культур в этом году выросло на 18% - до 20,7 млн ​​т. Этому способствовали не только погодные условия, но и изменение структуры посевных площадей в Украине. В УКАБ отмечают, что наличие развитой внутренней переработки, меньшая физическая урожайность масличных культур по сравнению с зерновыми, высокая их цена и, соответственно, меньше доля значительных логистических затрат при экспорте делает масличные более привлекательными для выращивания. Однако нынешние объемы производства остаются на 10% меньше показателя 2021 года.

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В Украине в 2023 году также выросло производство сахарной свеклы до 11,7 млн ​​т — это на 29% больше, чем в прошлом. По данным ассоциации, этот показатель несколько превысил довоенный объем, но только за счет того, что на оккупированных территориях и территориях, где сейчас ведутся боевые действия, в отличие от зерновых и масличных культур, сахарную свеклу не выращивали из-за неблагоприятных для этой культуры природно-климатических условий.

Производство мяса всех видов в этом году возросло на 3% - до 3,1 млн т. В УКАБ объясняют, что рост происходит в основном за счет мяса птицы. В то же время, объемы производства остаются на 9% меньше показателя 2021 года.

Отмечается, что показатели производства молока в 2023 году продолжают падать. Молоко произвели 7,5 млн т, что на 2% меньше, чем в прошлом. Аналогичная ситуация с куриными яйцами, которых произведено в 2023 году на 5% меньше — 11 млрд шт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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