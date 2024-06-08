Почти половину годового бюджета потратили на оборону за 4 месяца — Гетманцев Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Почти половину годового бюджета потратили на оборону за 4 месяца — Гетманцев

За первые четыре месяца 2024 года расходы государственного бюджета на оборону составили 43% годового плана.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Разрыв в бюджете на военные расходы

Он отмечает, что бюджет на 2024 год принимался на основе макроэкономического прогноза, предполагавшего замедление военных действий со второй половины года.

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«Такое же предположение летом — в начале осени прошлого года закладывалось во все прогнозы и сценарии: квартальные прогнозы НБУ, в программу EFF. Эти предположения, конечно, были пересмотрены к концу 2023 года. И это нормально, потому что война порождает значительную неопределенность», — отметил Гетманцев.

Еще одной причиной стали задержки в выделении военной помощи со стороны США в начале этого года. Поэтому Минфин был вынужден перебрасывать расходы с конца года, которые должны были идти на денежное довольствие ВСУ, тратя на статьи, в т. ч. предусматривающие закупку боеприпасов, военной техники, оборудования.

Часть бюджетного разрыва, вероятно, будет закрыта поставками военной техники партнерами, прежде всего США. Однако текущие расходы на содержание войска и государственные программы обеспечения военной техникой, оборудованием, боеприпасами, правительство покрывает из внутренних источников.

По данным Госказначейства, за 4 месяца 2024 года прямые расходы на оборону составили 577,2 млрд грн (43,4% от годового плана). При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%.

По словам Гетманцева, против 4-х месяцев 2023 года соответствующие расходы выросли на 3% (+16,6 млрд грн.). В прошлом году расходы госбюджета на оборону составили 2098 млрд грн. Уточненный план на текущий год — 1330 млрд грн.

Чтобы преодолеть такой разрыв в 2024 году, запланированных мер по фискальной консолидации не хватит. Безболезненные для общества варианты — это закрытие как можно большей части этого разрыва за счет увеличения размещения ОВГЗ и детенизации.

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