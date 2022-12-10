Почти половина украинских беженцев планируют остаться после войны в Европе - исследование — Finance.ua

Почти половина украинских беженцев планируют остаться после войны в Европе - исследование Сегодня 14:36 — Личные финансы

Почти половина украинских беженцев планируют остаться после войны в Европе - исследование

Почти половина украинских беженцев, работающих в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах и после войны хотя бы на год.

Эксперты миграционной платформы EWL опросили 800 граждан Украины, прибывших в Германию и Польшу после 24 февраля 2022 и трудоустроившихся в этих странах.

Социологическое исследование «Украинские беженцы — профессиональная активация в Польше и Германии» проводилось Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Согласно результатам, средний возраст украинцев, вышедших на работу в Германии — 37 лет, а в Польше — 39 лет. По мнению экспертов, это свидетельствует о высокой доле профессионально сформированных людей, имеющих опыт и хорошую квалификацию. Более половины опрошенных сказали, что имеют высшее образование, а почти 20% работали за границей раньше.

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Оказалось, что 48% украинских беженцев, работающих в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах на длительный срок — как минимум один год после окончания войны.

По мнению авторов исследования, столь высокий процент респондентов, желающих продолжить свое пребывание в странах ЕС, может быть связан с тем, что они выбрали Польшу и Германию как страны, где есть возможность найти стабильную работу.

Инфографика: EWL

Половина (53%) работающих в Германии беженцев из Украины заявили, что владеют английским языком как минимум на коммуникативном уровне.

Среди трудящихся в Польше беженцев о знании английского языка заявил каждый третий опрошенный. Более того, более половины респондентов, проживающих в Германии и Польше, изучают местный язык.

«Мы имеем дело с амбициозными людьми, стремящимися работать в лучших условиях, которые хотят взять дело в свои руки, но им нужны правильные инструменты и обучение, чтобы помочь им в этом», — говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию EWL.

Пятая часть опрошенных развивает свои навыки, посещая курсы и тренинги. Около 40% участников опроса ответили, что намерены повышать свою квалификацию в будущем. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о высоком профессиональном потенциале беженцев, готовых профессионально развиваться.

По прибытии в страны ЕС украинские беженцы чаще всего устраивались на работу по профессиям, связанным с обслуживанием, в том числе в сфере гостеприимства и общественного питания, в сфере торговли, а также на ручных и технических работах.

При этом до начала войны в Украине они чаще всего работали высококвалифицированными специалистами: работниками сферы услуг и торговли, учителями, менеджерами и руководителями.

Трудоустроенные беженцы в Германии зарабатывают в среднем 1467 евро нетто (на руки) в месяц, а в Польше — 541 евро нетто.

Согласно анализу Миграционной платформы EWL, трудоустроенные беженцы в Германии получают самые большие зарплаты в логистике и транспортной сфере, административно-офисной работе и образовательной отрасли, а в Польше — в торговле и промышленном производстве.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,7 млн беженцев из Украины были зарегистрированы в качестве получателей временной защиты в Европе. Из них более половины (2,5 млн) — в двух соседних странах: Польше и Германии.

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