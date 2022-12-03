Как украинцам получить вид на постоянное жительство в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить вид на постоянное жительство в Германии Сегодня 19:13

Украинцы, находящиеся в Германии из-за войны, находятся в этой стране на основании статуса временной защиты Aufenthaltstitel.

Это не статус беженца, который дается индивидуально, а особое разрешение на пребывание, которое страны ЕС утвердили для всех жителей Украины, покинувших свою страну из-за войны, пишет VisitUkraine.today.

Вместе с временной защитой украинцы получают право работать, на социальную поддержку, открывать собственные предприятия, учиться и претендовать на государственную стипендию.

Впрочем, действие статуса продлено до 4 марта 2023 года. Если после этой даты находиться в Украине станет безопасно, то украинцам придется покинуть Германию и вернуться в свою страну.

Что делать тем, кто планирует остаться в Германии после войны

Необходимо оформить вид на жительство в Германии. Он также называется Aufenthaltstitel, однако выдается на основании другой цели пребывания в стране.

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Чаще всего разрешение можно получить на основании веских причин, например, обучения или работы в Германии. Срок действия вида строго прописан и составляет от 6 месяцев до 3 лет. По истечении срока действия документ должен быть продлен.

Для оформления ПМЖ (постоянного места жительства) необходимо выполнить еще больше требований: прожить в Германии на основании временного статуса минимум 5 лет, иметь жилье, постоянный заработок, страхование, владеть немецким языком и платить налоги.

Практические советы по получению вида на жительство в Германии

Если вы планируете остаться в Германии, рекомендуем вам начать готовиться к этому уже сейчас. Тем, кто будет получать образование, необходимо иметь финансовую поддержку на весь период обучения, около 930€ в месяц.

Украинцам, желающим оформить статус на основании рабочего контракта, следует учитывать, что работа должна соответствовать вашему образованию. То есть разрешение не выдается неквалифицированным работникам. Возможно, уже сейчас необходимо подумать о будущей профессии, а если это необходимо — сменить работу или начать обучение.

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Также есть альтернативные варианты: бизнес виза, голубая карта или виза фрилансера. Главное, чтобы Ваша деятельность приносила прибыль и была экономически интересна Германии.

Возможен также переезд на основании родственных связей: воссоединение с семьей и брачный союз, эмиграция евреев, наличие немецких корней.

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