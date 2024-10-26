Почти 700 миллионов человек живут в крайней бедности — данные Всемирного банка
На сегодня 8,5% мирового населения страдает от крайней нищеты, тогда как почти половина людей живет в условиях бедности.
Об этом говорится в отчете Всемирного банка за 2024 год.
«Сегодня около 700 миллионов человек (8,5 процента населения мира) живут в крайней бедности — менее чем на 2,15 доллара в день», — говорится в отчете.
Отмечается, что прогресс остановился на фоне медленного роста на работе, неудач из-за COVID-19 и повышенной нестабильности.
При этом отмечается, что уровень бедности в странах с низким доходом выше, чем до пандемии.
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Около 3,5 миллиарда человек, что составляет 44% населения мира, остаются бедными по стандартам, актуальным для стран с более высокими доходами — менее 6,85 доллара в день.
Страны с самым высоким уровнем бедности
Две трети людей, живущих в крайней нищете, проживают в странах Африки южнее Сахары, а если учесть все нестабильные и конфликтные регионы, эта цифра растет до трех четвертей.
Всемирный банк прогнозирует, что до 2030 года 622 миллиона человек (7,3% населения мира) будут жить в крайней бедности.
«Это означает, что, по прогнозам, около 69 миллионов человек смогут выбраться из нищеты в период с 2024 по 2030 год по сравнению с примерно 150 миллионами, которым это удалось в период с 2013 по 2019 год», — отметили в отчете.
Кроме того, аналитики указывают на то, что вероятно 3,4 миллиарда человек (почти 40% населения мира) будут жить менее чем на 6,85 долларов в день. Эти данные подчеркивают срочную необходимость принять меры по борьбе с глобальной бедностью.
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