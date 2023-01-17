Почти 70% компаний из Австрии продолжают работать в россии — Finance.ua

Почти 70% компаний из Австрии продолжают работать в россии Сегодня 19:31 — Фондовый рынок

Почти 70% компаний из Австрии продолжают работать в россии

Около 2/3 компаний из Австрии, представленных на российском рынке до войны, продолжают работать без каких-либо самоограничений.

Об этом говорится в еженедельном мониторинге KSE Institute о влиянии выхода иностранных компаний на экономику россии.

В последний довоенный год австрийские инвестиции в рф составляли около $6 млрд, а российские инвестиции в Австрию — $29 млрд. По подсчетам KSE Institute, 69% из 63 австрийских компаний остаются работать в россии. 14% предприятий из Австрии получили от KSE статус «выжидающих». Еще 14% — в процессе выхода. И только 3% компаний с австрийским капиталом завершили выход из российского рынка.

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Среди австрийских компаний, покинувших рф, — MM Packaging, которая продала заводы в Пскове и Санкт-Петербурге, и Petro Welt Technologies, которая предоставляет услуги в сфере добычи природного газа и нефти. Компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий, приостановила все продажи в россии и находится в процессе сворачивания деятельности.

В то же время, важный для российской банковской системы Raiffeisen Bank игнорирует призывы покинуть рынок рф. Также пока не планирует уходить из россии австрийская компания Rotax, двигатели которой были обнаружены на иранских беспилотниках, атаковавших критическую инфраструктуру Украины.

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В целом по состоянию на 15 января 160 иностранных компаний (5,3%) провели полный выход с рынка россии. За последнюю неделю их количество увеличилось на 2. Еще 1163 иностранных предприятия (38,5%) свернули операции и находятся в процессе выхода. Вместе с тем, 493 международных компании приостановили новые инвестиции, однако остаются в рф. А еще 1202 — продолжают свою деятельность на российском рынке без изменений.

По данным экспертов KSE Institute, международные компании, которые окончательно ушли из рф, обеспечивали работой не менее 300,2 тыс. человек, их годовой доход составил $41,2 млрд, капитал компаний оценивался в $33,9 млрд, а активы — в $36,4 млрд. Иностранный бизнес, продолжающий выход из российского рынка, имел 172,7 тыс. рабочего персонала, $34,2 млрд годового дохода, $14,8 млрд капитала и $16,6 млрд активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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