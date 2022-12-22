Австрия на год продлила временную защиту для украинских беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австрия на год продлила временную защиту для украинских беженцев

66
Федеральное правительство Австрии продлило действие временной защиты для вынужденных переселенцев из Украины и право легально находиться на территории республики до 4 марта 2024 года.
Соответствующее постановление было принято Советом министров Австрии в среду.
Документ внес изменения в постановление федерального правительства Австрии от 11 марта этого года о временном праве на жительство для перемещенных лиц из Украины.
«Временное право на проживание действует до 4 марта 2024 года», — говорится в принятом документе.
По данным МВД Австрии, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тыс. украинцев. Около 56 тыс. из них находятся на базовом обеспечении.
По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.