Австрия на год продлила временную защиту для украинских беженцев — Finance.ua

Австрия на год продлила временную защиту для украинских беженцев Сегодня 12:40

Федеральное правительство Австрии продлило действие временной защиты для вынужденных переселенцев из Украины и право легально находиться на территории республики до 4 марта 2024 года.

Соответствующее постановление было принято Советом министров Австрии в среду.

Документ внес изменения в постановление федерального правительства Австрии от 11 марта этого года о временном праве на жительство для перемещенных лиц из Украины.

«Временное право на проживание действует до 4 марта 2024 года», — говорится в принятом документе.

По данным МВД Австрии, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тыс. украинцев. Около 56 тыс. из них находятся на базовом обеспечении.

uamedia По материалам:

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