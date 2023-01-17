Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам — Finance.ua
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Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Мир
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Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против полного запрета выдачи шенгенских виз гражданам российской федерации.
Как передает APA, об этом австрийский министр заявил в понедельник во время участия в конференции французского университета Sciences Po в Париже.
«Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян», — сказал Шалленберг.
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При этом глава внешнеполитического ведомства Австрии отметил, что нет никаких сомнений в необходимости полной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
«Жестокая агрессивная война, которую развязала россия, — это безумие. В то же время, мы должны также думать о дне после, неделе после и месяце после», — заявил он.
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Наряду с этим Шалленберг считает, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет включать россию и в будущем как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.
Кроме того, он заявил о необходимости сохранения ОБСЕ и присутствии россии в этой организации, поскольку «ОБСЕ — это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны россии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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