Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам — Finance.ua

Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам Сегодня 11:33 — Мир

Австрия выступила против полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против полного запрета выдачи шенгенских виз гражданам российской федерации.

Как передает APA , об этом австрийский министр заявил в понедельник во время участия в конференции французского университета Sciences Po в Париже.

«Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян», — сказал Шалленберг.

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При этом глава внешнеполитического ведомства Австрии отметил, что нет никаких сомнений в необходимости полной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

«Жестокая агрессивная война, которую развязала россия, — это безумие. В то же время, мы должны также думать о дне после, неделе после и месяце после», — заявил он.

Наряду с этим Шалленберг считает, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет включать россию и в будущем как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.

Кроме того, он заявил о необходимости сохранения ОБСЕ и присутствии россии в этой организации, поскольку «ОБСЕ — это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны россии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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