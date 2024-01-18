Почти 5 млрд грн: сумма реализации активов ликвидируемых банков в течение 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 5 млрд грн: сумма реализации активов ликвидируемых банков в течение 2023 года

Фондовый рынок
16
Сумма реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, по итогам успешных аукционов, проведенных в системе Прозорро. Продажи в 2023 году, составила более 4,9 млрд грн.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования имущества.
Читайте также
Из них 3,6 млрд грн — результаты аукционов по продаже прав требования по кредитами и 1,3 млрд грн — объектов недвижимости, земельных участков и другого имущества банков. Средства, полученные от продажи активов, направляются Фондом на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.
Почти 76% годовой суммы получено от продажи активов бывших дочерних структур российских государственных банков в Украине: 2,3 млрд грн. — сумма продажи активов АО «МР БАНК» и 1,5 млрд грн — ПАО «Проминвестбанк».
Читайте также
В ТОП-5 банков по сумме успешных торгов также входят:
  • ПАО «Златобанк» — 0,5 млрд грн;
  • АО «Мегабанк» — 0,4 млрд грн;
  • АО «Банк Сич» — 0,2 млрд грн.
«На протяжении 2023 года было объявлено более 10 тысяч аукционов по продаже ликвидируемых активов банков, из них более 670 завершились успешно. Учитывая, что в основном около 90% активов на балансе банков — это кредиты, то и поступления именно от их реализации составляют наибольшую долю.

Справка Finance.ua:

  • Всего за последние два года (2022−2023) в системе Прозорро. Продажи состоялись успешные аукционы на общую сумму более 6,4 млрд грн.
  • Напомним, согласно законодательству Украины, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд начинает предпродажную подготовку и реализацию имущества (активов) банка по самой высокой стоимости в кратчайшие сроки. Денежные средства, полученные от продажи активов банка направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Возместить вклад онлайн через «Дія»

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.