Почти 5 млрд грн: сумма реализации активов ликвидируемых банков в течение 2023 года — Finance.ua

Почти 5 млрд грн: сумма реализации активов ликвидируемых банков в течение 2023 года Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Сумма реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, по итогам успешных аукционов, проведенных в системе Прозорро. Продажи в 2023 году, составила более 4,9 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования имущества.

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Из них 3,6 млрд грн — результаты аукционов по продаже прав требования по кредитами и 1,3 млрд грн — объектов недвижимости, земельных участков и другого имущества банков. Средства, полученные от продажи активов, направляются Фондом на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

Почти 76% годовой суммы получено от продажи активов бывших дочерних структур российских государственных банков в Украине: 2,3 млрд грн. — сумма продажи активов АО «МР БАНК» и 1,5 млрд грн — ПАО «Проминвестбанк».

В ТОП-5 банков по сумме успешных торгов также входят:

ПАО «Златобанк» — 0,5 млрд грн;

АО «Мегабанк» — 0,4 млрд грн;

АО «Банк Сич» — 0,2 млрд грн.

«На протяжении 2023 года было объявлено более 10 тысяч аукционов по продаже ликвидируемых активов банков, из них более 670 завершились успешно. Учитывая, что в основном около 90% активов на балансе банков — это кредиты, то и поступления именно от их реализации составляют наибольшую долю.

Справка Finance.ua:

Всего за последние два года (2022−2023) в системе Прозорро. Продажи состоялись успешные аукционы на общую сумму более 6,4 млрд грн.

Напомним, согласно законодательству Украины, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд начинает предпродажную подготовку и реализацию имущества (активов) банка по самой высокой стоимости в кратчайшие сроки. Денежные средства, полученные от продажи активов банка направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

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