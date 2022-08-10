Почему выплаты по безработице задерживают и как регулярно получать пособие — Finance.ua

Почему выплаты по безработице задерживают и как регулярно получать пособие Сегодня 20:01 — Личные финансы

Почему выплаты по безработице задерживают и как регулярно получать пособие

Каждый лишившийся работы украинец имеет право на получение государственного пособия по безработице. Однако в последнее время большинство украинцев жалуются на задержки этих выплат.

Об этом пишут факты ICTV.

Почему задерживают выплаты

По состоянию на август 2022 года выплаты производят регулярно. Задержек на данный момент нет.

Если выплаты вам не поступают, то, вероятно, вы не посещали центр занятости или не общались с карьерным советником.

Если вы находитесь на временно оккупированных территориях, где украинские банки не работают, выплаты вам все равно поступают, просто снять их вы не можете.

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Как только вы выедете на подконтрольную территорию Украины, сможете воспользоваться выплатами по безработице.

Что должен делать человек, чтобы регулярно получать выплаты

Статус безработного и выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации лица в службе занятости по личному заявлению.

После регистрации карьерный советник назначает следующую встречу, например через 10 дней. И безработный должен обязательно прийти в центр занятости в назначенный день.

За этот период безработному начисляются выплаты. Если человек не явился в назначенный день или просто зарегистрировался и не приходит, выплаты прекращаются.

То есть центр занятости должен постоянно проверять, действительно ли вы безработный, поэтому вы должны обязательно появляться в назначенные дни.

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Если этого не делать, выплаты начисляться не будут.

Зарегистрированные безработные, которые не могут посетить центр занятости в установленные сроки из-за наступления форс-мажорных обстоятельств (боевые действия, временная оккупация), могут подтвердить намерение пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации, в том числе электронными.

Если вы не можете явиться в центр при любых обстоятельствах, вы все равно должны поддерживать коммуникацию с карьерным советником.

При отсутствии связи — по телефону горячей линии регионального центра занятости.

Следует отметить, что выплаты начисляются только от встречи до встречи.

Выплаты по безработице в условиях войны

В конце апреля Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения.

Закон упрощает получение статуса безработного и получение дальнейших финансовых выплат, хотя размер выплат и сокращен.

Если ранее максимальная сумма пособия по безработице зависела от прожиточного минимума (9 924 грн), а с июля вообще должна была вырасти до 10 400 грн, то сейчас выплаты по безработице зависят от минимальной зарплаты.

Максимальный размер пособия по безработице теперь составит полторы минимальных зарплаты, то есть 9 750 грн.

Следует отметить, что общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 180 календарных дней.

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