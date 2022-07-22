Какой размер пособия по безработице можно получить в случае потери документов — Finance.ua

Какой размер пособия по безработице можно получить в случае потери документов Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Какой размер пособия по безработице можно получить в случае потери документов

Украинцы, лишившиеся документов и сведений о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате, могут рассчитывать на минимальный размер пособия по безработице — 1800 гривен.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости (ГЦЗ) в ответ на запрос Укринформа.

Читайте также Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны

«Во время военного положения внутренне перемещенным лицам или находящимся на территории территориальных громад, которые находятся в районе проведения военных (боевых) действий или во временной оккупации, окружении (блокировании), в случае отсутствия документов и сведений о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате (доходе, денежном довольствии), пособие по безработице назначается на срок 180 календарных дней в течение двух лет со дня его назначения в минимальном размере для застрахованных лиц — 1800 гривен», — говорится в сообщении.

Также в ГЦЗ отметили, что начисление пособия безработным, находящимся на временно захваченных территориях, происходит в обычном порядке.

Напомним, 21 июня правительство приняло решение о том, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроились, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству защитных сооружений, благоустройству, ремонтным или сельскохозяйственным работам — и получать зарплату в размере минимальной.

Справка Finance.ua:

с начала войны в Украине статус зарегистрированного безработного получили 154 тысячи украинцев;

многие украинцы сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности, поэтому часто соглашаются на работу в новой для себя сфере. Хотя рынок труда находится в состоянии кризиса, а предложений работы в несколько раз меньше, чем было до войны, однако варианты для трудоустройства работников без опыта работы есть. Зарплаты этой категории специалистов стартуют от 8500 грн.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.