Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны — Finance.ua

Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны Сегодня 11:00 — Личные финансы

Более 30% украинцев лишились работы с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом на брифинге сообщил президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, пишет 24.kyiv.media.

«Для того чтобы улучшить ситуацию, я бы рекомендовал компаниям ориентироваться на нужды войска», — сказал он.

По словам Милованова, говорить о четком проценте падения ВВП не стоит. Эти цифры берутся из реальных данных, но боевые действия исключают возможность все сосчитать. Он добавил, что, возможно, только в конце года Госстат предоставит какие-либо данные.

Просчет процента падения ВВП сейчас происходит по данным другой страны, где также были военные действия и экономика которой похожа на украинскую. Но эти прогнозы далеки от ситуации в Украине. Сейчас уже известно, что есть серьезные вызовы с агропромышленностью и внутренним сервисным рынком", — отметил он.

Тимофей Милованов добавил, что сильная военная экономика — не менее сильная экономика в тылу и возможность платить налоги.

«То, что во время войны у нас работают кафе — это возможность платить налоги, чтобы было за что покупать оружие», — подытожил он.

Напомним, недавно правительство запустило программу микрогрантов в размере от 50 до 250 тыс. грн для каждого украинца, желающего начать первое собственное дело.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161, касающийся нестандартных форм занятости. В народе этот документ более известен как «закон о фрилансерах». Finance.ua разбирался, что изменится как для работников, так и для работодателей.

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