Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны — Finance.ua
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Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны

Личные финансы
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Более 30% украинцев потеряли работу с начала войны
Более 30% украинцев лишились работы с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом на брифинге сообщил президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, пишет 24.kyiv.media.
«Для того чтобы улучшить ситуацию, я бы рекомендовал компаниям ориентироваться на нужды войска», — сказал он.
По словам Милованова, говорить о четком проценте падения ВВП не стоит. Эти цифры берутся из реальных данных, но боевые действия исключают возможность все сосчитать. Он добавил, что, возможно, только в конце года Госстат предоставит какие-либо данные.
Просчет процента падения ВВП сейчас происходит по данным другой страны, где также были военные действия и экономика которой похожа на украинскую. Но эти прогнозы далеки от ситуации в Украине. Сейчас уже известно, что есть серьезные вызовы с агропромышленностью и внутренним сервисным рынком", — отметил он.
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Тимофей Милованов добавил, что сильная военная экономика — не менее сильная экономика в тылу и возможность платить налоги.
«То, что во время войны у нас работают кафе — это возможность платить налоги, чтобы было за что покупать оружие», — подытожил он.
Напомним, недавно правительство запустило программу микрогрантов в размере от 50 до 250 тыс. грн для каждого украинца, желающего начать первое собственное дело.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161, касающийся нестандартных форм занятости. В народе этот документ более известен как «закон о фрилансерах». Finance.ua разбирался, что изменится как для работников, так и для работодателей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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