0 800 307 555
Почему в мире дорожает все растительное масло, кроме подсолнечного

Аграрный рынок
Почему в мире дорожает все растительное масло, кроме подсолнечного
Почему в мире дорожает все растительное масло, кроме подсолнечного
Глобальные цены на большинство растительных масел продолжают расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость пальмового, соевого и рапсового масла существенно повысилась, а подсолнечное масло практически не изменилось в цене.
Об этом рассказал управляющий партнер Sunstone Brokers Сергей Репецкий сообщил изданию Latifundist.
За последние недели тонна пальмового масла в мире подорожала примерно на 30 долларов, а тонна рапсового в Европе — на 30−40 долларов. Цены на соевое масло демонстрируют быстрые колебания по стоимости нефти, а вот подсолнечное масло ведет себя иным образом.
Читайте также
«Только подсолнечной не везет. Цены на нее так и не потянулись вверх, а наоборот, несмотря на рост фрахтов на дестинейшинах, покупатели делают вид, что ничего не произошло. Цены выросли на 5−7 долларов за тонну в Турции и Индии, а на европейских портах даже просели», — говорит Репецкий.
Отдельно на стоимость подсолнечного масла влияет предложение этого продукта из Аргентины, который предлагается к продаже в мае-июне с дисконтом около 30 долларов за тонну к черноморскому маслу на рынке Индии.
Читайте также
Репецкий объясняет ситуацию на мировом масличном рынке смещением спроса в сторону более дешевых масел. Еще одна причина — низкая торговая активность: в Индии она ниже средней, в то же время в ЕС — почти отсутствует. Определенную активность сейчас фиксируют только на рынке Турции.
Украина еще до начала иранского кризиса существенно нарастила экспорт рапсового масла. За первые два месяца года он вырос в 34 раза по сравнению с январем-февралем 2025 года. В денежном выражении экспорт принес отечественным аграриям 102 миллиона долларов.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
