Почему россии становится все труднее торговать с Китаем — Bloomberg Сегодня 10:45

российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в авантюру. Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как США в июне расширили критерии для введения санкций.

Издание Bloomberg пишет, что после последнего раунда американских санкций совершать прямые платежи из Китая в россию стало очень сложно или даже невозможно, даже если использовать юани.

Проблема затрагивает не только такие товары как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, являющегося основным поставщиком, может остановиться из-за проблем с расчетами.

Ситуация показывает, как все более драконовские санкции против россии постепенно отражаются в экономике страны. В июльском докладе о макроэкономических и финансовых тенденциях Центральный банк заявил, что он наблюдает «снижение степени открытости российской экономики, что выражается в уменьшении доли импорта и экспорта в ВВП и увеличении роли внутреннего спроса и производства».

С конца прошлого года россия также столкнулась с трудностями в операциях с другими крупными торговыми партнерами, включая ОАЭ и Турцию, поскольку давление США на кредиторов замедляет сделки. Торговля с Индией также столкнулась с трудностями из-за неполной конвертируемости рупии.

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Китай стал главным торговым партнером россии после вторжения кремля в Украину в феврале 2022 года и последовавших за этим масштабных санкций, введенных США и Евросоюзом против москвы. С тех пор объем торговли между двумя странами вырос более чем на 60% до 240 миллиардов долларов в 2023 году, и россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Пекина. На юань сейчас приходится около 40% экспортных и импортных платежей россии и более половины стоимости на российском валютном рынке.

«Санкции США и угроза введения дополнительных ограничений уже привели к тому, что в Китае растет количество банков, не желающих проводить платежи и внешнеторговые расчеты с россией», — говорит Александр Потавин, аналитик ИК «Финам» в москве.

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Те, кто испытывает проблемы, часто могут найти альтернативные способы оплаты, в частности с помощью криптовалюты или маршрутизации транзакций через бывшие советские республики — Казахстан или Узбекистан, — хоть это и увеличивает расходы.

«Явного обвала импорта из-за задержек мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться», — сказал Дмитрий Полевой, директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management. «Доля рублевого импорта в ВВП заметно снижается после восстановления в 2023 году».

УНІАН По материалам:

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