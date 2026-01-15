0 800 307 555
Почему поляки массово возвращаются в Польшу из Германии

В течение многих десятилетий Германия была символом процветания и стабильности и привлекала сотни тысяч поляков в поисках лучшей жизни.
Но впервые за 25 лет больше поляков уехали из Германии в Польшу, чем прибыли из Польши в Германию, пишет inpoland.net.pl.
В настоящее время в Германии проживает более 860 000 граждан Польши, что делает их пятой по величине группой иностранцев. Число людей с польскими корнями оценивается примерно в 2,2 миллиона человек.

Где работают

Польские мигранты считаются интегрированными выше среднего уровня. Поляки в Германии работают в тех отраслях, где не хватает местных работников: уход за пожилыми людьми, уборка, инженерия и медицина (младший персонал).
Причины возвращения

Статистические данные показывают, что количество возвращений поляков в Польшу неуклонно растет с 2022 года. Опросы, проведенные Институтом исследований рынка труда и профессионального образования (IAB), показывают, что поляки чаще других национальностей рассматривают возможность выезда из Германии. Чаще всего причиной выезда называют ухудшение экономической ситуации в Германии.
Однако решение вернуться в Польшу принимают не только из-за ухудшения финансового положения.
Среди распространенных причин выезда из Польши называют:
  • чрезмерную бюрократию (38%)
  • дискриминацию (17%).
Многие поляки в Германии до сих пор испытывают трудности с признанием профессиональной квалификации. Часть польских работников указывают на то, что в соседней стране мизерные возможности для карьерного роста.
Эксперты отмечают, что экономический разрыв между Польшей и Германией значительно сократился. Польская экономика динамично развивается, а заработная плата и возможности обучения растут.
Поэтому Германия уже не столь привлекательна для поляков, как была еще 10−15 лет назад. Польская экономика развивается очень динамично.
Тенденция к возвращению также связана с отсутствием культуры гостеприимства мигрантов в Германии. Многие годы работники из Восточной Европы работают преимущественно на низкооплачиваемых работах, иногда нелегально. Несмотря на действующую с 2011 года свободу передвижения работников, многие поляки до сих пор не чувствуют себя полноценной частью немецкого общества.
Раньше мы писали, сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих. В общей сложности для жизни в Германии двум людям достаточно будет 1660 евро.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
