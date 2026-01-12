0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

-37 градусов: в Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов

Мир
79
-37 градусов: в Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов
-37 градусов: в Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов
Тысячи туристов на территории Европы оказались в ловушке, в том числе на севере Финляндии, после того, как из-за экстремальных морозов были отменены авиарейсы из аэропорта Киттиля.
Об этом пишет Sky News.
В воскресенье утром температура воздуха в районе аэропорта опустилась до -37°C. Такие показатели держались в течение нескольких дней, что сделало невозможным обработку самолетов против обледенения и нормальное выполнение аэропортовых операций.
Отмечается, что аэропорт Киттиля расположен в финской Лапландии — малонаселенном северном регионе страны, популярном среди туристов зимой. Среди заблокированных пассажиров — граждане Великобритании. У них есть шанс вернуться домой в понедельник после обеда: запланированы рейсы в Манчестер и Лондон. Впрочем, по прогнозам Метеорологической службы, температура в это время все еще составит около -28 °C, что может снова усложнить ситуацию.
Также в Германии из-за интенсивных снегопадов железнодорожный оператор Deutsche Bahn в воскресенье полностью остановил движение поездов на севере страны. Пассажиры столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов.
О тысячах туристов, оказавшихся заблокированными в разных странах Европы, также сообщает The Independent:
«Сильные снегопады, порывистый ветер и гололед серьезно усложнили движение во многих европейских странах… В странах Балтии — Эстонии и Литве — водителей призвали отложить все неважные поездки из-за ожидающейся метели. В соседней Латвии объявили снежное предупреждение для западных регионов».

Ситуация во Франции, Великобритании, Чехии, Германии

Речь идет о том, что во Франции северо-западные районы пострадали от сильных ветров шторма Горетти, который также привел к перебоям в работе транспорта в Великобритании. Серьезных разрушений не зафиксировали, однако в пятницу днем ​​без электроснабжения оставалось около 320 тысяч домохозяйств, преимущественно в Нормандии. Метеослужба Meteo-France заблаговременно призвала жителей оставаться дома.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems