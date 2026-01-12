-37 градусов: в Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов Сегодня 18:10 — Мир

Тысячи туристов на территории Европы оказались в ловушке, в том числе на севере Финляндии, после того, как из-за экстремальных морозов были отменены авиарейсы из аэропорта Киттиля.

В воскресенье утром температура воздуха в районе аэропорта опустилась до -37°C. Такие показатели держались в течение нескольких дней, что сделало невозможным обработку самолетов против обледенения и нормальное выполнение аэропортовых операций.

Отмечается, что аэропорт Киттиля расположен в финской Лапландии — малонаселенном северном регионе страны, популярном среди туристов зимой. Среди заблокированных пассажиров — граждане Великобритании. У них есть шанс вернуться домой в понедельник после обеда: запланированы рейсы в Манчестер и Лондон. Впрочем, по прогнозам Метеорологической службы, температура в это время все еще составит около -28 °C, что может снова усложнить ситуацию.

Также в Германии из-за интенсивных снегопадов железнодорожный оператор Deutsche Bahn в воскресенье полностью остановил движение поездов на севере страны. Пассажиры столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов.

«Сильные снегопады, порывистый ветер и гололед серьезно усложнили движение во многих европейских странах… В странах Балтии — Эстонии и Литве — водителей призвали отложить все неважные поездки из-за ожидающейся метели. В соседней Латвии объявили снежное предупреждение для западных регионов».

Ситуация во Франции, Великобритании, Чехии, Германии

Речь идет о том, что во Франции северо-западные районы пострадали от сильных ветров шторма Горетти, который также привел к перебоям в работе транспорта в Великобритании. Серьезных разрушений не зафиксировали, однако в пятницу днем ​​без электроснабжения оставалось около 320 тысяч домохозяйств, преимущественно в Нормандии. Метеослужба Meteo-France заблаговременно призвала жителей оставаться дома.

