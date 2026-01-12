Рейс задержан или отменен из-за зимней непогоды: права на перебронирование и возврат средств Сегодня 18:23 — Личные финансы

Рейс задержан или отменен из-за зимней непогоды: права на перебронирование и возврат средств

Первые выходные 2026 года уже принесли сбои в авиаперевозках по Европе из-за зимней погоды.

Зимние погодные перебои вызывают стресс, особенно потому, что они могут полностью остановить все рейсы на несколько дней и оставить пассажиров в затруднительном положении, пишет euronews

Но у путешественников есть определенные права, а туристическая страховка может помочь. Вот что нужно знать о перебронировании, возврате и компенсациях.

Какие права, если рейс отменили или задержали из-за непогоды

Законы ЕС распространяются на пассажиров, если их рейсы проходят в Великобритании или ЕС, независимо от того, выполняет их европейская или неевропейская авиакомпания.

Они также охватывают пассажиров, чьи рейсы прибывают в Великобританию или ЕС из-за пределов этих территорий и выполняются британской или европейской авиакомпанией, а также пассажиров, чьи рейсы отправляются из Великобритании или ЕС в страны вне ЕС и выполняются как европейскими, так и неевропейскими авиакомпаниями.

В этих случаях путешественникам положена стандартная компенсация, если рейс прибывает в пункт назначения с задержкой в ​​три часа и более (от 250 до 600 евро, в зависимости от расстояния).

Если ваш рейс отменили, вы можете выбрать между возвратом денег, изменением маршрута или обратным перелетом. При этом авиакомпания должна помочь вам в аэропорту: предоставить питание и размещение, если вас перебронировали на следующий день.

Эти правила применяются и при непогоде, за исключением случаев, когда условия считаются «чрезвычайными обстоятельствами».

Считается ли непогода чрезвычайным обстоятельством?

Когда происходят непредвиденные события, авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам денежную компенсацию, но они по-прежнему обязаны оказать заботу, включающую помощь в аэропорту и переоформление маршрута или возврат средств.

«Задержки и отмена рейсов из-за снега могут сильно раздражать, но авиакомпании все равно обязаны заботиться о пассажирах и предоставлять четкую информацию об их правах на помощь или возвращение», — объясняет Рори Боланд, редактор британской организации защиты прав потребителей Which? Travel.

Если вы летите авиакомпанией Великобритании или ЕС или вылетаете из британского или европейского аэропорта любым перевозчиком, вам полагаются еда и напитки при задержке более 2 часов на коротких рейсах, 3 часов на средних и 4 часов на дальних. Если вы застряли на ночь, вам также положено размещение.

Читайте также Украинцев предупредили об очередях на границе

Если ваш рейс отменен, вы можете выбрать возврат денег или переоформление на доступный следующий рейс. Если вы выбираете второе, авиакомпания должна доставить вас в пункт назначения как можно быстрее, в том числе с помощью рейса конкурента, если это необходимо.

Чтобы погода считалась чрезвычайным обстоятельством, она должна быть экстремальной и выходить за рамки обычного. Это могут быть сильные штормы, облака вулканического пепла или ураганы.

Как объясняют в Which?, «если рейс отменен из-за редкого снегопада на Канарских островах, это будет чрезвычайный случай. Легкий снег в аэропорту возле Альп в середине зимы таким не является».

Также это не считается чрезвычайным обстоятельством, если ваш рейс задержан потому, что предыдущий был нарушен из-за непогоды. Чтобы ситуацию сочли чрезвычайной, ваш рейс должен быть непосредственно нарушен экстремальными погодными условиями.

Можно ли получить выплату по туристической страховке из-за непогоды?

В зависимости от полиса вы можете иметь право на денежную компенсацию по туристической страховке.

«Чтобы получить покрытие по опции Travel Delay, задержка обычно должна превышать три часа и быть вызвана причиной, предусмотренной вашим полисом, например поломкой перевозчика общего пользования или неблагоприятной погодой», объясняет Лорен Маккормик, менеджер по связям с общественностью сайта сравнения туристической страховки Squaremouth.

Покрытие на случай пропущенной пересадки может также компенсировать дополнительные расходы, если вы пропустили стыковочный рейс из-за непогоды, например питания или проживания. Обычно такое покрытие применяется при задержке от трех до 12 часов.

«Если вы задержаны, храните все документы, которые помогут подать заявку на возмещение, включая чеки за питание и проживание, подтверждение от вашей авиакомпании о задержке и ее причине и обновленный маршрут, показывающий продолжительность задержки», говорит Маккормик.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.