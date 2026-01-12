Украинцев предупредили об очередях на границе Сегодня 13:24 — Личные финансы

В двух пунктах пропуска на въезде в Украину зафиксировано скопление транспорта. На 08:30 напротив пункта пропуска «Краковец» стоят 100 авто на въездах в Украину.

Об этом Об этом пишет Государственная пограничная служба.

Напротив пункта пропуска «Шегини» въезда ожидают 110 автомобилей. В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд нет.

Также напротив пункта пропуска «Краковец» въезда в Украину ожидают 8 автобусов, напротив пункта пропуска «Шегини» — 10 автобусов. На выезде из Украины скопление автобусов не зафиксировано.

Также в службе призывают водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, правильно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

