Украинцев предупредили об очередях на границе
В двух пунктах пропуска на въезде в Украину зафиксировано скопление транспорта. На 08:30 напротив пункта пропуска «Краковец» стоят 100 авто на въездах в Украину.
Об этом пишет Государственная пограничная служба.
Напротив пункта пропуска «Шегини» въезда ожидают 110 автомобилей. В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд нет.
Также напротив пункта пропуска «Краковец» въезда в Украину ожидают 8 автобусов, напротив пункта пропуска «Шегини» — 10 автобусов. На выезде из Украины скопление автобусов не зафиксировано.
Также в службе призывают водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, правильно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
По материалам:
Finance.ua
Авто
